Ordinul ministrului Sanatatii: Pacientii asimptomatici, izolati la domiciliu

Pana acum, pacientii asimptomatici erau tinuti sub observatie in spitale Astfel, a fost aprobat Ordinul pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei de Coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigura asistenta medicala pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 in faza I si in faza a II-a si a Listei cu spitalele de suport pentru pacientii testati pozitiv sau suspecti cu virusul SARS-CoV-2Conform documentului, pacientii asimptomatici cu factori de risc, precum si pacientii simptomatici care au forme usoare vor fi internati in spitale de faza 2 sau suport. Acestia vor putea fi externati dupa minim 10 zile de internare in lipsa febrei si ameliorarea simptomatologiei, pentru cel putin 72 ore. Testarea de control se va efectua in ziua 8 de la internare.Pacientii asimptomatici care sunt pozitivi la testul de control vor putea fi externati dupa 10 zile, daca medicul curant considera oportun pe baza criteriilor clinice, cu conditia izolarii la domiciliu pana la implinirea celor 14 zile ale perioadei de izolare care decurge de la momentul internarii (respectiv 4 zile de la externare).Pacientii asimptomatici care sunt negativi la testul de control vor putea fi externati dupa 10 zile, fara a fi necesara izolarea la domiciliu.In cazul pacientilor cu afectiune renala care necesita dializa, acestia vor fi mentinuti internati pana la 14 zile in vederea asigurarii accesului la dializa (procedura care nu poate fi efectuata in conditii de izolare la domiciliu).Pacientii simptomatici cu forme medii sau severe, vor ramane in spitale faza 1 sau 2 care au in structura sectii de terapie intensiva sau in spitale suport, in cazul in care spitalele de faza 1 sau 2 nu au sectii de terapie intensiva.Internarea trebuie sa dureze cel putin 14 zile de la debutul simptomelor, lipsa febrei pentru cel putin 72 ore si ameliorarea simptomatologiei. Testarea de control se va efectua dupa indeplinirea criteriilor mai sus mentionate. Pacientii cu rezultat pozitiv la testul de control pot fi externati daca medicul curant considera oportun pe baza criteriilor clinice, cu indicatii de izolare la domiciliu pentru o perioada stabilita de medicul curant.Personalul medical este obligat sa utilizeze echipamentele individuale de protectie (PPE) conform normelor in vigoare pentru toti pacientii care se adreseaza serviciilor medico-chirurgicale, adaptat in functie de riscul manoperelor efectuate la pacient.Dupa externare, monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domiciliu se face de catre medicul de familie, zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pentru pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie monitorizarea zilnica este efectuata de catre Directia de Sanatate Publica Judeteana si a municipiului Bucuresti.Noile criterii de externate au fost fundamentate pe baza recomandarilor OMS si ECDC care nu mai conditioneaza externarea pacientului cu stare clinica buna dupa 2 teste negative succesive pentru probe recoltate la interval de 24 de ore. Exista rapoarte care evidentiaza ca pacientii pot ramane pozitivi la RT-PCR timp de saptamani sau chiar sa alterneze un rezultat pozitiv dupa zile/saptamani dupa unul negativ, evidentele preliminare sugerand ca pacientul nu mai este infectios.