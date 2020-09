Organizatiile pacientilor cu afectiuni cronice ii cer lui Nelu Tataru reformarea Sanatatii: Sistemul care trebuia sa- i protejeze i-a vulnerabilizat

Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania arata, intr-un comunicat de presa transmis joi, ca a urmarit "cu uimire" declaratiile ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, potrivit carora pacientii cu boli cronice nu si-au consultat medicii de familie in perioada de pandemie si astfel au permis sa avanseze o boala preexistenta, devenind mai vulnerabili in fata infectiei cu coronavirus "In acest context, ne intrebam daca dl. Ministru a mutat Programele de sanatate in responsabilitatea medicilor de familie? Potrivit datelor noastre, pacientii cronici au nevoie de ingrijire in cadrul unei echipe de ingrijire, se trateaza in spitale si ambulatorii de specialitate, iar acest lucru a creat o mare problema in toata perioada din martie si pana acum. Oare cum puteau ajuta medicii de familie pacientii daca ulterior acestia nu au acces in caz de nevoie in spitale, nu beneficiaza de evaluarile necesare, nu sunt operati si pusi sa astepte pe o perioada nedefinita?", scrie in comunicat.Reprezentantii pacientilor cu boli cronice se mai intreaba ce se intampla cu pacientii cu HIV, tuberculoza si alte boli infectioase avand in vedere ca spitalele de boli infectioase sunt transformate in spitale COVID pe termen nelimitat."Credem ca pacientii cronici nu au devenit singuri mai vulnerabili, ci chiar sistemul de sanatate care trebuia sa isi protejeze i-a vulnerabilizat prin neglijarea nevoilor acestor pacienti. Consideram ca daca pacientii evita sa mai mearga la medic sau in spital se datoreaza in buna masura si panicii create prin modul in care s-a comunicat pe durata pandemiei. Ca reprezentanti ai pacientilor, consideram ca toata aceasta perioada a pandemiei ne-a aratat limitarea concentrarii tratarii pacientilor cronici aproape exclusiv in spital. Ne-am dori ca in loc de critici dl. Ministru sa vina cu propuneri concrete de reformare a sistemului, astfel incat pacientii cronici chiar sa aiba acces echitabil la servicii medicale, tratament si sa nu mai faca cozi interminabile in curtile spitalelor", spun acestia.Totodata, ei reitereaza ca pacientii cronici ar trebui sa aiba acces compensat la vaccinare tocmai pentru a nu deveni si mai vulnerabili."Pentru toate aceste motive, ii adresam public Domnului Ministru al sanatatii Nelu Tataru propunerea si provocarea de a veni alaturi de noi, reprezentanti ai pacientilor si de specialisti si a gasi solutii pentru toti pacientii din Romania prin reformarea sistemului de sanatate, care si-a dovedit inca odata limitele", mai scrie in comunicatul COPAC.