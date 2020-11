Nelu Tataru: Se iau toate masurile pentru buna desfasurare a examenului de rezidentiat

Tataru sustine ca analizeaza daca este oportuna organizarea unui alt examen pentru cei cu simptomatologie de COVID-19 sau infectati cu noul coronavirus . "Ministerul Sanatatii analizeaza sa se desfasoare rezidentiatul in conditii de securitate maxima pentru a avea o preventie foarte buna, astfel incat sa nu avem transmitere si infectare", a afirmat Tataru.Intrebat fiind daca la examenul de rezidentiat vor putea participa si candidatii cu simptome de COVID-19, ministrul a raspuns ca se analizeaza oportunitatea organizarii unui alt examen de rezidentiat pentru acestia."In conditiile in care situatia o va permite, vom reevalua aceasta situatie, dar in acelasi timp si oportunitatea unui alt examen de rezidentiat. Acest examen il desfasuram in anumite conditii pe care le vom adapta, incepand de luni, conditiilor noi", a precizat Nelu Tataru.Reamintim ca pe 15 noiembrie concursul de intrare in Rezidentiat va fi organizat de catre Ministerul Sanatatii. In sesiunea din acest an vor fi scoase la concurs 7.061 locuri si posturi pe cele trei domenii de pregatire. Vor fi 4.518 locuri si posturi pentru domeniul medicina generala, cate 1.219 locuri si posturi pentru medicina dentara si farmacie, 105 locuri pentru MApN, Ministerul Justitiei si MAI.Examenul se va desfasura in conditii speciale, impuse de contextul epidemiologic actual. Se vor lua masuri igienico-sanitare de protejare a candidatilor, dar si a personalului implicat in organizare: purtarea obligatorie a mastii medicale pe durata desfasurarii examenului, circuite distincte pentru intrare/iesire din salile de concurs, masurarea temperaturii la intrarea in sali, asigurarea dezinfectantilor pentru maini si suprafete, alocarea unui numar mai mare de sali de concurs pentru asigurarea distantarii fizice, precum si asigurarea unor sali speciale pentru candidatii cu temperatura.Concursul se va desfasura, la fel ca in anii precedenti, in sase centre universitare, Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara, dupa aceeasi metodologie, pe o durata de patru ore, sub forma de test-grila cu 200 de intrebari.