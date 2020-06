PNL vrea sa ia spitalele de la primarii, dar dupa alegerile parlamentare

Ziare.

Intrebat de ce nu trec spitalele importante din subordinea primariilor in cea a Ministerul Sanatatii, Tataru a spus ca trebuie schimbata legislatia, iar in acest moment PNL nu are majoritatea in Parlament pentru a face acest lucru."Ne gandim ca dupa urmatoarele alegeri parlamentare sa putem face acest lucru. Avem in intentie modificarea Legii 95 (95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii - n.red.), reforma in sanatate, tocmai pentru faptul ca are peste 1.000 de modificari, nu mai stim nici care este forma ei originala la cate modificari s-au facut", a afirmat ministrul Sanatatii, miercuri seara, la B1TV.El a adaugat ca sub coordonarea premierului s-au creat grupuri de lucru cu specialisti din Sanatate, din zona privata si din sistemul public, in care "se vine cu idei, cu perspective, pentru a modifica aceasta lege".Tataru a mentionat ca managerii de spitale din Bucuresti, care tin de Ministerul Sanatatii, vor fi evaluati.