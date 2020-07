Premierul Orban i-a cerut ministrului Sanatatii elaborarea unui plan de interventie dupa cel mai ridicat bilant de la inceputul pandemiei

"Domnule ministru Tataru, am luat decizia sa va fac o vizita saptamana viitoare. Luni, vreau sa convocati Colegiul ministerului si, de asemenea, cred ca ar trebui organizata si o videoconferinta cu directorii Directiilor de Sanatate Publica, pentru a pune la punct mai in detaliu planul de interventie", a declarat Ludovic Orban, joi, in cadrul sedintei de guvern.Ministrul Sanatatii l-a asigurat ca evenimentul va fi pregatit pentru luni si premierul i-a solicitat acestuia ca, intre timp, sa pregateasca "toate masurile necesare pentru a face fata oricarei situatii"."Suntem in analize si suntem pregatiti", a raspuns Nelu Tataru.Solicitatea premierului Ludovic Orban vine in contextul in care joi au fost raportate 614 cazuri noi, cel mai ridicat bilant de la inceputul pandemiei.