Ministrul Sanatatii: "Prima transa de vaccinuri impotriva COVID-19 este planificata sa ajunga in Romania la sfarsitul lunii decembrie". Cine va avea prioritate

Ministrul a precizat ca este vorba despre vaccinul contractat de Comisia Europeana."Avem o prima transa care ar trebui sa vina la sfarsitul lui decembrie si sa incepem in ianuarie. Intentia noastra este - si in planificarea pe care o avem - ca personalul medical sa fie vaccinat in acea perioada, pentru a putea avea o linie intai solida", a declarat ministrul Sanatatii conform Profit.ro.El a precizat, totodata, ca, in ultimele saptamani, efortul autoritatilor a constat in extinderea facilitatilor de terapie intensiva. Astfel, daca pandemia de coronavirus a gasit Romania, in urma cu 8 luni, cu un numar de 740 paturi de ATI, s-a ajuns in prezent la 1.200, iar in perioada imediat urmatoare vor fi asigurate 1.400 de paturi.Nelu Tataru a amintit ca la debutul pandemiei depozitele erau goale in privinta medicamentelor si echipamentelor necesare combaterii pandemiei, subliniind ca, probabil, in aceasta perioada s-a investit in dotarea spitalelor mai mult decat in ultimii 30 de ani, din aceasta perspectiva.