Primarul din Hunedoara nu vrea sa transforme spitalului municipal in unitate COVID: "Acesti oameni, parintii si bunicii nostri, ar trebui sa aiba parte de ingrijire in orasul de domiciliu"

Primarul municipiului Hunedoara, Dan Boboutanu, propune, intr-o scrisoare deschisa, ramanerea spitalului din oras la statutul pe care l-a avut pana acum, adica sa trateze atat cazuri de COVID-19, cat si cele non-COVID, din patologia generala.Totodata, edilul local sustine ca instalatia de oxigen a spitalului a fost dimensionata pentru perioade normale de lucru, motiv pentru care unitatea medicala va functiona la o jumatate din capacitate, daca va ramane "spital COVID"."Este total ineficient ca un spital mare sa fie lasat pe jumatate gol. Avand statutul de 'spital COVID', Spitalul Municipal 'Dr. Alexandru Simionescu' Hunedoara va putea avea internati maximum 200 - 250 de pacienti, in timp ce mii de oameni vor fi pusi pe drumuri intr-o perioada in care deplasarile sunt total contraindicate. Toti acesti pacienti ar putea fi tratati, la fel de bine, la Hunedoara, fie ca sunt sau nu infectati cu SARS-CoV-2", se arata in scrisoarea deschisa.In documentul adresat ministrului Sanatatii, Institutiei Prefectului si Directiei de Sanatate Publica, primarul municipiului Hunedoara, Dan Boboutanu, mai arata ca spitalul deserveste 100.000 de locuitori, din oras si Tinutul Padurenilor. Dintre acestia, precizeaza autoritatile locale, peste 22.000 sunt pensionari, iar o parte sunt bolnavi cronici, care nu se pot deplasa, in caz de nevoie, la spitalele din jur."Sa ajungi la Deva, la Orastie, Simeria, Hateg, cand esti batran si bolnav, iar afara e frig, este imposibil pentru multi dintre pensionarii care au lucrat in combinatul siderurgic, in minele din zona, care au avut o viata grea. Acesti oameni, parintii si bunicii nostri, ar trebui sa aiba parte de ingrijire in orasul de domiciliu si nu sa fie pusi pe drumuri. Cum protejezi un pensionar cu o problema de sanatate impotriva SARS-CoV-2? Punandu-l sa mearga cu microbuzul de la Hunedoara la Deva?", scrie primarul municipiului Hunedoara.Edilul local mai arata ca, din luna martie, administratia locala a anulat toate evenimentele publice pentru a putea sustine financiar spitalul din oras cu fonduri pentru echipamentele necesare, astfel ca unitatea medicala a fost prima din judet care a detinut un aparat Real Time- PCR pentru depistarea infectiilor cu noul coronavirus "Din martie 2020 si pana in prezent, acest spital a tratat 978 de pacienti COVID-19, reusind in paralel sa trateze cu succes si cazurile non-COVID, adica peste 30.000 de pacienti. (...) Nu putem ignora nici perioada aprilie - mai a acestui an, cand acelasi spital din municipiul Hunedoara a fost cel care a preluat cea mai mare parte a cazurilor non-COVID care nu mai puteau fi tratate la Spitalul Judetean din Deva, unitatea respectiva fiind atunci declarata spital COVID", se mai precizeaza in scrisoarea deschisa.