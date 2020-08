Procedura de donare de plasma, simplificata. Doar 490 de romani vindecati de COVID-19 au donat in ultimele 3 luni si jumatate

Ministerul Sanatatii schimba cerintele minime pentru cei vindecati de COVID-19 care doresc sa doneze plasma - a fost eliminat criteriul care solicita donatorului sa prezinte 2 teste RT-PCT negative si au fost simplificate procedurile birocratice.Criteriile de eligibilitate pentru donarea de plasma de catre cei vindecati de coronavirus s-au simplificat dupa ce mai multe persoane vindecate care au incercat sa doneze s-au lovit de proceduri birocratice greoaie si protocoale complicate.Conform datelor Institutului National de Hematologie Transfuzionala, doar 490 de romani vindecati de COVID-19 au donat pana acum plasma, iar centrele de transfuzie sanguina au distribuit catre spitale un numar 463 unitati de plasma de la donatori vindecati de COVID-19.In Romania se recolteaza plasma de la pacienti vindecati de COVID-19 din data de 28 aprilie - de 3 luni si jumatate. Aparatura necesara a fost donata statului roman. De altfel, statul roman a ratat recent o sponsorizare constand in 32 de aparate de recoltare a plasmei de la pacienti vindecati de coronavirus. Concret, firma care a donat statului roman, in luna aprilie, singurele 18 aparate de recoltare a plasmei disponibile in tara noastra in acest moment a facut o oferta de sponsorizare de inca 32 de aparate. Firma a asteptat in zadar, timp de doua luni, un raspuns din partea autoritatilor si acuza ca Guvernul "a refuzat" aceasta sponsorizare. De cealalta parte, Ministerul Sanatatii a sustinut ca nu este vorba despre un refuz."Cerintele minime pentru admiterea ca donator vindecat de COVID-19 vor fi:- semnarea consimtamantului informat pentru intrarea in procedura de selectie in vederea donarii de plasma prin plasmafereza si/sau sange total si pentru transmiterea codificata a datelor privind donarea in baza de date nationala si europeana;-prezentarea documentelor care sa ateste istoricul de infectie cu SARS-CoV-2, respectiv incetarea riscului de transmitere a bolii.-incadrarea in toate criteriile standard pentru donarea de sange total sau plasma, conform legislatiei nationale;-intervalul intre 2 donari de plasma succesive este de cel putin 14 zile.Modificarile urmaresc cresterea numarului persoanelor vindecate COVID-19 care pot sa doneze sange/plasma, precum si a numarului pacientilor critici din ATI care pot sa primeasca plasma.Mai mult, Ministerul Sanatatii va contribui cu date in platfoma de raportare a datelor privind recoltarea de sange total/plasma de la donatori vindecati de COVID-19 pusa la dispozitia statelor membre de catre Comisia Europena- EU CCP Database.Informatiile vor fi utilizate pentru consolidarea dovezilor la nivel UE privind siguranta si eficacitatea acestei terapii.Ordinul MS stabileste responsabilitatile privind transmiterea informatiilor in baza de date a UE.Recoltarea se va realiza cu respectarea standardelor actuale din legislatia nationala in domeniul transfuziei sanguine pentru colectarea, testarea, prelucrarea, stocarea si distribuirea sangelui si a componentelor sanguine, respectand totodata principiului donarii voluntare neremunerate si ghidul tehnic elaborat de Comisia Europeana cu privire la colectarea, testarea, procesarea, stocarea, distributia si utilizarea monitorizata a plasmei provenite de la persoane vindecate de COVID-19 pentru tratamentul COVID-19.Plasma se va administra doar pacientilor critici infectati, cu varsta de cel putin 18 ani, care sunt de acord cu administrarea de plasma convalescenta COVID-19 prin semnarea consimtamantului informat si care indeplinesc o serie de criterii specifice.Conform datelor INHT, pana in prezent au fost inregistrati peste 490 donatori, iar centrele de transfuzie sanguina au distribuit catre spitale un numar de 463 unitati de plasma de la donatori vindecati de Covid 19", se arata in comunicatul Ministerului Sanatatii.