Incendiul din Neamt. Medicii de la ATI il contrazic pe Tataru pe tema protocolului privind incuierea usilor saloanelor: "Sectiile nu sunt incuiate"

Radu Tincu, medic primar in cadrul sectiei de Terapie Intensiva - Toxicologie a Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti sustine ca nu exista un protocol pentru ca usile sectiilor ATI sa fie incuiata pentru a nu permite iesirea pacientilor internati."In mod normal sectiile de ATI nu sunt incuiate si nici nu vad necesitatea unei astfel de inchideri a unei sectii, pentru ca pacientii in stare grava sunt pacienti, de obicei, care nu se pot deplasa. Ei depind de ceilalti pentru a fi deplasati. Nu vad de ce ar fi fost necesara inchiderea usilor, iar daca acest lucru se intampla undeva, nu este un lucru care trebuie sa se realizeze. Inchiderea pacientilor, indiferent ca discutam de pacienti in stare grava sau mai putin grava, ei nu trebuie sa fie inchisi, pentru ca incuierea lor intr-un salon predispune la tragedii in cazul unor situatii extreme, cum este un incendiu ", a declarat acesta.Reprezentantii asociatilor de pacienti sunt de parere ca nu ar trebui sa existe o astfel de regula si sustin ca si in cazul tragediei de la maternitatea Giulesti a existat problema usilor incuiate la sectiile ATI."Nu exista un protocol de incuiere a pacientilor. Noi am mai avut astfel de situatii in care pana si fel de fel de dulapuri de farmacie din sectiile ATI erau incuiate si nici macar acest lucru nu este legal. Pana si acest dulap cu medicamente trebuie sa stea deschis, eventual cel mult are un sigiliu, care sa permita deschiderea in caz de nevoie. Usile de la ATI nu trebuiesc blocate. Dupa cum stim, am mai avut o astfel de situatie la tragedia de la Maternitatea Giulesti, cand usile erau blocate si nu a putut nimeni intra decat atunci cand a venit asistenta medicala cu medicamentele si materialele sanitare pe scara. Atunci usile au fost incuiate, iar acum le fel ni se spune ca usile se incuie ca sa nu iasa pacientii. O unitate de Terapie Intensiva trebuie sa fie in continuu supravegheata, acolo sunt zeci de aparate ce trebuie monitorizate. Nu au voie sa incuie sau sa paraseasca incaperea, pacientii de la ATI nu pot fi lasati nesupravegheati", este de parere Vasile Barbu, presedinte al Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor.Sorin Paveliu, medic primar de medicina interna si specialist in sanatate publica, este de parere ca este normal ca accesul in astfel de saloane sa fie unul restrictionat, insa sustine ca nu poate fi considerat o scuza pentru astfel de situatii."Aceste usi sunt inchise, problema este cine are accesul. Este o nuanta esentiala. In sectiile de ATI, in marea lor majoritate, accesul se face cu cartela. Pentru ca altfel ar veni toti apartinatorii si ar da navala peste pacientii cu pricina. Apoi vorbim de o boala cu mare risc epidemiologic, si nu te poti trezi ca intra oricine pe aceste sectii. E normal sa fie un acces restrictionat, dar nu ca vorbim de usi inchise. Pe de alta parte, nu vorbim de usi de puscarie metalice, de beton, sunt usi de termopan amarate, in caz de urgenta ii dai un picior si zboara", a precizat acesta.Ministrul Sanatatii a declarat duminica, 15 noiembrie, ca usile saloanelor de ATI ale Spitalului Judetean din Piatra Neamt, unde s-a produs teribilul incendiu in care si-au pierdut viata zece persoane, erau incuiate."Da, usile saloanelor erau incuiate, pentru a nu intra oricine acolo. Si, oricum, in saloanele de la ATI nu se intra oricum. Doctorul Denciu a descuiat si a intrat in salon. Nu se stie daca a intrat cand era foc deja, sau dupa ce a intrat el s-a declansat", a afirmat acesta pentru ziarul Libertatea.