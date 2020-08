Reactia ministrului Tataru dupa ce Alexandru Rafila a izbucnit in ras la declaratiile sale

"Nu am discutat cu profesorul Rafila in ultimele zile. Noi avem un Comitet stiintific care ne prezinta zilnic evaluarile pe care le raporteaza si Comitetul pentru Comunicare Strategica. Cred ca dumnealui si-a dat seama, poate dupa emisiune, si va incerca sa explice tocmai explicatiile pe care eu le-am dat privind evolutia pe trendul ascendent, dar ascendentul manifestandu-se de la o zi la alta cu un numar mai mic de cazuri, chiar daca este in crestere progresiva. Ma repet, am pretentia de la cei care inteleg mesajul sa-l poata transpune pe intelesul tuturor daca eu nu am reusit", a declarat ministrul Tataru.Profesorul Alexandru Rafila a suferit o criza de ras in timpul emisiunii moderate de Marius Tuca, marti seara, 4 august, dupa ce a auzit ultimele declaratii facute de ministrul Sanatatii Nelu Tataru la TVR.Marius Tuca i-a citit lui Alexandru Rafila urmatoarele declaratii:"Suntem pe acel trend crescator, dar scazand ca si intensitate a cresterii numarului de cazuri de la o zi la asta - nu suntem in scadere - suntem in momentul in care, daca respectam urmatoarele saptamani niste lucruri, ar trebui sa ajungem la un platou.""Inca este primul val, dar noi nu putem transforma acest prim val intr-un val cu doua cocoase. Putem face o a doua cocoasa care poate fi mai violenta decat prima, in conditiile in care daca atunci actiona un instinct de conservare, acum parca acest instinct de conservare este dat la o parte de concetatenii nostri."