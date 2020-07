Restrictiile pentru functionarea teraselor ar putea fi reintroduse local in Romania. Anuntul ministerului Sanatatii

El a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, ca situatia din statiunile romanesti "ar trebui sa ii preocupe pe cei care se intorc in orasele lor si vad ca acolo creeaza transmiteri comunitare accentuate"."Ma preocupa. Ar trebui sa ii preocupe pe cei care se intorc in orasele lor si vad ca acolo creeaza transmiteri comunitare accentuate. Ne uitam ca avem mai multe judete care inainte aveau un numar mic, Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Braila, Galati. Sunt orase, sunt judete care au marcata o crestere accentuata in ultima perioada, dar vedem ca sunt si locuri, cum este litoralul sau Valea Prahovei, unde acele reguli nu prea se mai respecta", a afirmat Tataru.Ministrul Sanatatii a admis, de asemenea, ca ar putea fi reintroduse anumite restrictii pentru functionarea teraselor, in functie de evolutia numarului de cazuri de COVID-19.