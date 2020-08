Conducere militara la DSP Bucuresti. Generalul-medic Ionel Oprea, care a condus si Spitalul din Suceava, preia coordonarea Directiei

Solicitarea lui Tataru

Medicul militar Ionel Oprea a coordonat, pe perioada starii de urgenta, si spitalul din Suceava, avand rolul de a repune unitatea in functiune si a reconstrui un management performant.Ministerul Sanatatii va continua si intensifica activitatile de identificare a infectiei cu SARS-CoV-2 in cadrul Programului National de prevenire, supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare."Am introdus decontarea testelor RT-PCR in programul national in luna martie a acestui an. Am pornit de la 1 centru in care se prelucrau probele si, dupa o munca sustinuta de aproape 5 luni, am ajuns la peste 130 de centre de testare evaluate si incluse in program.Dorim o crestere a numarului de puncte de testare si o intensificare a activitatilor. Exista un buget de aproximativ 200 milioane de lei pentru decontarea testelor RT -PCR care va fi suplimentat daca este necesar", a declarat ministrul Sanatatii Nelu Tataru.In ceea ce priveste situatia din Bucuresti, Ministerul Sanatatii a alocat Directiei de Sanatate Publica Bucuresti peste 50, 9 milioane de lei pentru decontarea testelor RT-PCR realizare in centrele acreditate din Capitala. Pentru realizarea platilor este necesar ca reprezentantii DSPMB sa solicite deschiderea liniei de finantare.O prima solicitare de acest fel a fost inregistrata de MS la inceputul acestei saptamani pentru suma de 1,7 milioane de lei. Pentru aceasta suma au fost depuse documente justificative. Ieri, 6 august 2020 a mai fost depusa o noua solicitare pentru suma de peste 8, 1 milioane de lei pentru care se asteapta documentele justificative.Avand in vedere aceste aspecte, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru a cerut directorului general pentru asistenta medicala si sanatate publica din cadrul MS, in subordinea caruia se afla directiile de sanatate publica sa inceapa de urgenta demersurile pentru finantarea solicitarilor si sa ia masurile necesare pentru urgentarea finanatarii activitatii de testare de la nivelul unitatilor medicale din Capitala.De asemenea, ministrul Sanatatii Nelu Tataru l-a desemnat pe secretarul de stat col medic Ionel Paul Oprea sa preia, in cadrul atributiilor ce le detine la nivelul MS, coordonarea activitatii Directiei de Sanatate Publicia Bucuresti pana la remedierea deficientelor constatate la nivelul acestei institutii.Ministrul Sanatatii a solicitat secretarului de stat si continuarea evaluarii activitatii acestei institutii demarata de echipa condusa de directorul general Bogdan Nica.