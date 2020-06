Spitalele, monitorizate de Avocatul Poporului "impotriva torturii si a tratamentelor inumane". Reactiile lui Nelu Tataru si Raed Arafat

Ziare.

Avocatul Poporului a trimis spitalelor din tara o instiintare potrivit careia sunt monitorizate, prin Domeniul privind prevenirea torturii in locurile de detentie.Potrivit documentului prezentat de Digi 24,In plus, institutia solicita spitalelor sa anune pacientii si apartinatorii ca se face aceasta monitorizare si solicita numeroase acte si statistici de la fiecare unitate spitaliceasca.Ministrul Nelu Tataru a comentat, miercuri seara, la Digi 24, monitorizarea facuta de Avocatul Poporului.a declarat ministrul.Acesta a precizat ca nu i se pare normal ca spitalelor sa li spuna centre de detentie., a adaugat ministrul.Acesta a afirmat ca nu a vazut rele tratamente, dar a vazut medici cu mainile goale incercand sa salveze pacienti.La randul sau, seful DSU, Raed Arafat, a explicat ca aceasta monitorizare se putea face invocand drepturile pacientilor, Avocatul Poporului avand atributii in acest sens, fara a fi invocata tortura., a explicat Arafat.Raluca Alexandru, adjunct al Avocatului Poporului, a explicat ca termenii utilizati sunt cei prevazuti de legislatie., a declarat Raluca Alexandru.Nelu Tataru si Raed Arafat au vorbit si despre faptul ca spitalele, ocupate inca cu tratarea pacientilor bolnavi sau sustecti de coronavirus nu au posibilitatea sa efectueze toate statisticile cerute de Avocsatul Poporului.