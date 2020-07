Tataru: A inceput acel test de seroprevalenta; rezultatele vor veni in septembrie

"A inceput acel test de seroprevalenta si au inceput recoltarile de la diverse laboratoare din judete si continua aceasta recoltare. In acest moment a scazut ritmul, pentru ca trebuie sa gestionam o a doua cocoasa a primului val pandemic, dar acel test merge in continuare. Rezultatele vor veni la inceputul lunii septembrie", a precizat Tataru, la Digi 24.Potrivit ministrului Sanatatii, testul va arata cam ce imunizare avem in acest moment si poate previziona si "un eventual val doi"."Trebuie sa ne obisnuim sa convietuim cu acest virus, cel putin un an, doi. Orice pandemie ne-a dat aceasta experienta, dar acesta este anul cel mai important si in virtutea faptului ca ne vom obisnui cu acest virus si in speranta unui vaccin anul viitor, si in contextul in care toti, chiar daca e ceva nevazut, am inceput sa ne obisnuim", a mai spus Tataru.