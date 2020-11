Tataru anunta criteriul pentru carantinarea localitatilor: sase infectari la o mie de locuitori in ultimele 14 zile

"Cand introducem o carantina nu vreau sa mergem pe un numar de cazuri iesit dintr-o raportare dintr-o singura zi", a afirmat, marti seara, la TVR, Nelu Tataru.El a explicat ca trebuie luate in calcul modul de raspandire a virusului - in focar sau intracomunitar, dar si starea sistemului sanitar din regiunea respectiva si daca pot fi luate masuri premergatoare carantinei.Ministrul Sanatatii a precizat ca in zilele urmatoare se va afla in teritoriu in judete precum Sibiu, Salaj, Alba, Satu Mare, Covansa, Harghita, Cluj, pentru a vedea care este situatia.Ministrul Sanatatii a precizat ca exista un ordin al lui Raed Arafat , in calitate de comandant al DSU, care prevede carantinarea zonelor cu peste 6 cazuri de imbolnavire la o mie de locuitori si ca acest ordin se aplica."In acest moment se merge pe acest criteriu de sase cu carantina", a spus el. Ministrul Sanatatii a precizat ca a cerut evaluari in zonele cu rata mare de infectare. "In acest moment gestionam numarul de locuri, extensia o facem pe paturile de terapie intensiva", a sustinut Tataru.Incidenta de sase cazuri de infectare la o mie de locuitori se aplica pentru o perioada de 14 zile.