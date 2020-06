Tataru: Cred ca al doilea val nu va mai fi ca acest prim val, dar trebuie sa fim pregatiti pentru absolut orice

Ziare.

El afirma ca ar recomanda imunizarea cu vaccinul anti-COVID, atunci cand acesta va exista, dar ca nu crede ca aceasta imunizare ar trebui sa fie obligatorie."Eu cred ca al doilea val nu va mai fi ca acest prim val, dar noi trebuie sa fim pregatiti pentru absolut orice. (...) Facem tot posibilul sa nu mai ajungem intr-o perioada ca aceasta. Nu stiu daca un medic se intalneste de doua ori in viata cu ce s-a intamplat acum. Nu stiu daca o economie trece de doua ori intr-o suta de ani prin ce trece acum", a declarat ministrul Sanatatii, intr-o emisiune difuzata sambata de Digi 24.Tataru considera ca pe parcursul verii va continua o transmitere intracomunitara a virusului si a spus ca este nevoie de o vaccinare sustinuta antigripala si antipneumococica a celor din grupele de risc, pentru a preveni cazuri grave.Nelu Tataru a afirmat ca "ar recomanda" ca oamenii sa se imunizeze atunci cand va exista un vaccin anti-COVID, insa nu ar sustine obligativitatea vaccinarii in acest caz, dupa "un an-doi de boala"."Am trecut printr-un prim moment al pandemiei, poate vom trece si prin al doilea. Suntem o parte dintre noi care se imunizeaza. Imunizarea noastra se face in doua feluri: trecand prin boala sau vaccinandu-ne. Deocamdata vaccinul nu-l avem (...) Posibilitatea ca odata aparut acest vaccin anti-COVID la un an si jumatate dupa, nu stiu daca o mai fi atat de acerb sa il credem obligatoriu. (...)Ca si vaccinul antigripal, ca si vaccinul anti-Covid le recomanzi. Sunt acele seturi de vaccinuri care se fac pe program pe care le luam din copilarie, pe acelea le-as face vaccinare obligatorie. Este o patologie care, poate, o s-o avem un an, doi, nu este o patologie care se perpetueaza de la an la an. (...) Nu putem introduce oligativitate dupa un an-doi de boala", a detaliat el."Sa nu credem ca sistemul medical s-a schimbat dupa o pandemie", a mai declarat ministrul.El a precizat ca in studiul de seroprevalenta vor fi testate peste 29.000 de persoane, in functie de grupe de varsta, iar in final acest studiu va arata cati dintre romani au trecut prin boala si sunt imunizati, dar si "o previziune pentru un posibil viitor episod".