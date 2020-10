Tataru: Daca s-ar respecta regulile, in doua-trei saptamani s-ar putea vedea o estompare a cresterii numarului de cazuri

Intrebat cine s-ar face vinovat in eventualitatea unui posibil val de infectari dupa ceea ce s-a intamplat miercuri la Iasi, ministrul a mentionat ca, in contextul fiecarei sarbatori, pot fi intalnite respectari sau nerespectari de reguli."Nu as cauta vinovati. As cauta calea prin care noi toti sa respectam niste reguli si sa observam ca, dupa impunerea unor restrictii in contextul pandemic si in contextul sarbatorilor religioase, in doua - trei saptamani sa vedem o estompare a cresterii numarului de cazuri. In contextul fiecarei sarbatori, putem intalni respectari sau nerespectari de reguli. A cauta vinovati inseamna a ne lua din timpul nostru si a pierde un moment important in care putem gestiona o crestere a numarului de cazuri", a declarat ministrul Sanatatii Nelu Tataru a fost insotit in vizita de lucru pe care a efectuat-o joi in orasul Campeni de ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan "Am venit si cu domnul ministru Ion Stefan, pentru a evalua capacitatea de a asigura partea hoteliera a spitalului si necesarul de renovari sau extinderi, cum este acest Compartiment de Primiri Urgenta, cat si partea umana pe care o putem gestiona", a spus Tataru.Ministrul Sanatatii a mentionat ca, in prezent, se analizeaza varianta ca Spitalul Judetean de Urgenta din Alba Iulia sa fie destinat doar tratarii patologiei non-COVID."In acest moment, noi evaluam ca Spitalul Judetean sa ramana pentru un spital pentru o patologie non-COVID, in contextul in care avem si spitale care pot prelua patologie COVID. Dupa discutiile pe care le-am avut cu Directia de Sanatate Publica, in acest moment sunt paturi libere, 40 de paturi libere care pot prelua patologie COVID mediu si sever, in conditiile in care pregatim acea ordonanta de urgenta in care acei asimptomatici sau unii cu simptome fara comorbiditati sa poata fi tratati la domiciliu", a mai spus ministrul.La Campeni au fost prezenti joi si prefectul Nicolae Albu, presedintele Consiliului Judetean Alba, Ion Dumitrel, si directorul executiv al DSP, Alexandru Sinea.In Alba erau active joi 1.429 de cazuri de COVID-19.