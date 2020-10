Mai sunt locuri la sectiile ATI din Bucuresti? Ministrul Sanatatii: "Vor trebui reanalizate tot ce inseamna terapie intensiva, terapie intermediara si terapie acuta"

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"In acest moment sunt locuri, dar sunt capacitati maxime care pot fi atinse, in contextul in care nu gestionam bine si aceasta terapie intensiva. Asta inseamna ca vor trebui reanalizate tot ce inseamna terapie intensiva, terapie intermediara si terapie acuta pentru a putea gestiona cel mai bine fiecare caz in parte", a afirmat marti Nelu Tataru.Acesta a anuntat ca a facut o evaluare la spitalele Ilfov, Colentina si Witting pentru a readapta numarul de paturi pentru patologia suport COVID-19 si pentru pacientii infectati cu noul virus care au comorbitati."Am facut o evaluare la Spitalul Ilfov, Colentina si Witting, precum si Spitalul Victor Babes. Pregatirea pentru sezonul de gripa. Evaluarea la cele trei spitale s-a facut in vederea readaptarii ca numar de paturi pentru patologia suport COVID si mai ales pentru patologia de comorbiditati pentru pacientii infectati COVID, precum si pentru cele de boli infectioase, in masura in care vom avea concomitenta si gripa si infectii cu SARS-CoV-2.Colentina isi readapteaza capacitatea, tocmai pentru a aduce numarul de paturi si pentru a trata comorbiditatile din infectia SARS-CoV-2. Ramane sa se faca o reevalueaza la tot ce inseamna DSP Bucuresti pe structuri, inclusiv blocul operator", a explicat Tataru.Intrebat ce se intampla cu pacientii non-COVID internati la Colentina, ministrul Sanatatii a raspuns: "Este un spital suport COVID, Colentina. Trebuie sa tratam acei pacienti care sunt cu comorbiditati COVID"."Ceilalti sunt in spitalele de faza trei care pot fi tratati in aceste spitale. Ramane doar ca administratorul, managementul acelui spital, inclusiv directorul medical, sa inteleaga in acest moment ca avem o patologie SARS-CoV-2 care trebuie tratata in spitalele de suport COVID. Daca nu reusim sa tratam sau sa stopam cresterea numarului de cazuri, atunci intr-adevar punem in pericol pacientii ceilalti care sunt non-COVID. Trebuie sa intelegem ca fiecare dintre acesti pacienti COVID sau non-COVID au dreptul la viata", a conchis Tataru.Numarul total al cazurilor de COVID-19 a ajuns la 139.612 marti, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca 2.121 de persoane au fost diagnosticate in ultimele 24 de ore, 403 fiind in Bucuresti. De asemenea, 73 de persoane au decedat, iar la ATI sunt internati 608 pacienti. Numarul deceselor si cel al pacientilor aflati la Terapie Intensiva sunt cele mai mari de la declansarea pandemiei.