Tataru, dupa bilantul COVID-19 anuntat vineri: Vom avea o crestere progresiva si in urmatoarele zile

"Ramanem in acelasi registru al cresterii numarului de cazuri noi. Sunt aceleasi judete plus municipiul Bucuresti unde avem o crestere a transmiterii in comunitate. Vom avea o crestere progresiva si in urmatoarele zile, in masura in care restrictiile impuse in urma cu cateva zile vor trebui sa-si faca efectele in urmatoarele doua-trei saptamani. Dar tine foarte mult de fiecare dintre noi", a spus, la Iasi, ministrul Sanatatii , Nelu Tataru.Intrebat daca am intrat in valul al doilea al pandemiei, Tataru a raspuns: "Suntem intr-un moment in care avem o crestere a numarului de cazuri si in contextul european al valului doi ne lipim si noi acum".Grupul de Comunicare Strategica a anuntat vineri 4.026 de noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2, numarul total al imbolnavirilor ajungand astfel la 175.216. In ultimele 24 de ore, s-au inregistrat si 75 de decese, bilantul fiind de 5.749. De asemenea, 726 de persoane sunt internate la Terapie Intensiva. In Bucuresti sunt inregistrate 592 de cazuri noi de COVID-19, urmat de Cluj - 267, Iasi - 176, Bacau - 153, Timis - 147, Sibiu - 134, Dolj, Suceava - cate 133, Teleorman - 126, Alba - 121, Harghita - 119, Brasov si Maramures - cate 116, Neamt - 110, Bihor si Mures - cate 106.In intervalul 15.10.2020 (10:00) - 16.10.2020 (10:00) au fost raportate 75 de decese (43 barbati si 32 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 9.838. Dintre acestea, 726 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 2.800.912 teste. Dintre acestea, 30.325 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 18.337 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 11.988 la cerere.