Tataru explica testarea nationala din 1 iunie: Daca avem o populatie foarte putin imunizata, putem sa ne asteptam la un al doilea val foarte puternic

Ministrul precizeaza ca, daca avem o populatie foarte putin imunizata, putem sa ne asteptam la un al doilea val foarte puternic al epidemiei de coronavirus.Nelu Tataru a vorbit, luni seara, la Digi24, despre studiul national care va debuta la 1 iunie."La sfarsitul pandemiei, adica atunci cand vom avea o panta descendenta, ajunsa aproape la nivel minim si asta se face cam la trei luni de pandemie, se poate face un studiu care in acest context ne poate releva starea de imunizare a populatiei.Se va face prin regiuni, cele opt regiuni de dezvoltare si la nivel judetean, in functie de numarul de populatie, in functie de numarul de infectari, in functie de numarul de decese, de cazuri care au fost in terapie intensiva, ca si gravitate, se face un esantion.Rezultatul care este predictiv, o data ne arata cat suntem de imunizati, pe grupe de varsta, si prognozeaza sau previzioneaza o evolutie ulterioara a unui al doilea val sau a unei evolutii mai estompate in sezonul care va urma", a explicat Nelu Tataru initiativa de testare in masa pentru COVID-19.Intrebat cum se vor face aceste teste, Tataru a spus ca sunt folosite "niste teste serologice", iar"Sunt folosite niste teste serologice, care dau o precizie acestui studiu. Verificam care au fost bolnavi, prin prezenta anticorpilor, si atunci vom sti care sunt cei care s-au imunizat. Vor fi si imunizati, si neimunizati, si cei care au facut boala.Ne intereseaza cat din populatia Romaniei a facut boala pentru a previziona cum va arata cel de-al doilea val", a declarat Tataru.Ministrul Sanatatii spune ca acest studiu ne va arata daca al doilea val de coronavirus va fi sau nu unul puternic."Vom vedea daca am avut o mare masa a populatiei Romaniei imunizata, atunci vom putea spera ca urmatorul val va fi unul de mica amploare si atunci se va continua ca intr-o gripa sezoniera.", a subliniat Tataru.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, inca de duminica, o testare a populatiei la nivel national , dupa data de 1 iunie, aceasta urmand sa fie realizata prin Institutul National pentru Sanatate Publica. Testarea va avea rolul de a verifica nivelul de imunizare a populatiei, dar si de raspandire a virusului, la trei luni de la debutul pandemiei in Romania.