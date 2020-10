Tataru: In Capitala operationalizam 102 paturi la terapie intensiva, la Colentina si Malaxa. La Iasi capacitatea la ATI este de 53 de paturi

El a adaugat ca la Iasi exista o capacitate la ATI de 53 de paturi si sunt ceva probleme la probele de lucru pentru paturile de terapie intensiva la spitalul mobil de acolo. Tataru a mai spus ca la Suceava este analizata posibilitatea unor paturi suplimentare de ATI din spitalul judetean, la Mures exista o capacitate de 61 de paturi, iar la Cluj s-a trecut la operationalizarea tip suport COVID la spitalul Clujana."La nivelul Capitalei am identificat si operationalizam in acest moment, se dau acele autorizatii de la DSP, 102 paturi la terapie intensiva - doua dintre spitale, Colentina si Malaxa, fiind in integralitate spitale suport COVID. Aici avem 10 paturi de terapie intensiva la Malaxa, 29 la Colentina, cu posibilitatea de inca 20, in masura in care am solicitat domnului secretar de stat Arafat pentru dotare si personal. Celelalte spitale, Floreasca, Universitar, Sf. Ioan si Pantelimon, sunt spitale suport COVID pe terapie intensiva, la Pantelimon avem 20 de paturi, 10 la Floreasca, 11 la Universitar si 10 la Sf. Ioan. In Capitala, posibilitatea este de 102 paturi si inca 35 sa putem operationaliza, dar trebuie sa ducem si personal", a afirmat Nelu Tataru, la inceputul sedintei de joi a Guvernului.Ministrul Sanatatii a vorbit si despre evaluarea pe care a facut-o la nivel national si a amintit de Iasi, unde este, in prezent, o capacitate la ATI de 53 de paturi. Tataru a vorbit si despre niste probleme la spitalul mobil din Iasi si a explicat ca "acele statii de oxigen au cedat, acolo sunt 30 de paturi pentru cazuri medii, promisiunea fiind de la producator ca intr-o saptamana sa fi facute"."La Suceava, avem acea sectie de terapie intensiva in cadrul bolilor infectioase, dar analizam in acest moment si posibilitatea unor paturi suplimentare de ATI din spitalul judetean. La Mures avem o capacitate de 61 de paturi de terapie intensiva prin operationalizarea a inca 20 in aceasta saptamana. La acel complex din Sala Polivalenta avem 20 de paturi - 10 paturi vor fi operationalizate saptamana aceasta in plus si inca 10 paturi saptamana viitoare. La Cluj s-a trecut in operationalizare tip suport COVID la spitalul Clujana, spitalul municipal. Au solicitat personal, s-au reorganizat ca si personal, avand in vedere un numar de paturi mai mic pe suport COVID decat capacitatea spitalului si atunci din 17 paturi de terapie intensiva vor fi operationalizate 6, urmand ca celelalte sa fie operationalizate in zilele urmatoare", completat ministrul Sanatatii Despre situatia la Brasov, Tataru a spus ca sunt 28 de paturi de terapie intensiva dintre care 14 la terapie intensiva, 14 la terapie intermediara. El a recomandat si ca celelalte cu terapie intermediara sa fie transformate in ATI."La Spitalul de boli infectioase se operationalizeaza in acest moment inca 5 paturi de terapie intensiva si in doua saptamani vom avea operationalizat si spitalul Tractorul, unde avem, din cele 150 de paturi, 20 de terapie intensiva. In zona de vest, operationalizam Spitalul Casa Austria, unde avem 50 de paturi pentru simptomatologie medie si 11 paturi de terapie intensiva. Acolo avem si o unitate mobila de terapie intensiva. Tot in acest zile evaluam ce inseamna regiunea de sud est: Constanta si Galati si sud vest la nivel de Craiova", a conchis Tataru.