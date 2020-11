Tataru, intrebat daca se simte vinovat pentru ce s-a intamplat la Neamt: Pentru situatia de peste 30 de ani si pentru autoritatile locale si neimplicare cred ca suntem vinovati toti din aceasta tara

Chestionat daca spitalul avea autorizatie ISU, Tataru a spus ca nu este vorba daca avea sau nu autorizatie si a explicat ca ramane de vazut daca a fost evaluat spatiul si dotarea in momentul in care a fost luata decizia sa treaca functionarea unor sectii de la etajul 3 la etajul 2."Pentru situatia de peste 30 de ani si pentru autoritatile locale si neimplicare cred ca suntem vinovati toti din aceasta tara, nu numai sistemul medical, fiindca am acceptat timp de 30 de ani sa traim intr-o astfel de situatie medicala", a afirmat Nelu Tataru, chestionat sambata la Letcani daca se simte vinovat pentru situatia de la Neamt.Intrebat ce va face ca sa nu mai fim intr-o astfel de situatie, ministrul Sanatatii a raspuns: "Incepand nu neaparat de maine, incepand, daca imi puteti permite, de ieri ca sa zicem asa. Tot ce inseamna reevaluarea managementului, tot ce inseamna reevaluare capacitate de tratament a unitatilor sanitare, tot ce inseamna coordonare de catre minister a situatie".El a adaugat ca nu stie daca solutia este de a da afara managerii de spitale "Coordonarea activitatii medicale trebuie sa fie cea care reflecta si situatia de la fapt", a mai spus Tataru.Nelu Tataru a precizat ca "medicii de la Neamt sunt pregatiti sa faca fata unei astfel de situatii. Ramane ca cei care asigura logistica, dotarea, subordonare, ordonatorii de credite, sa asigure si conditiile necesare pentru activitatea medicala".Ministrul a mai spus, intrebat daca exista autorizatie ISU, in sectia ATI unde a avut loc incendiul ca ramane de vazut cum a fost facuta evaluarea, atunci cand s-a trecut cu functionarea de la etajul 3 la etajul 2."Este o evaluare in acest moment pe care o face atat ISU, cat si Parchetul General. Nu este vorba daca au autorizatie sau nu. Aceasta o decide ISU. Avand in vedere ca avea o structura mai veche din Terapia de la 2 la 3, ramane ca evaluarea care s-a facut atunci cand s-a facut de la 2 la 3 si astazi cand s-a decis trecerea de la etajul 3 la etajul 2, daca a fost evaluat atat spatiul, cat si dotarea".Acesta a afirmat ca din cei 6 pacienti transferati, "doi sunt intubati invaziv, doi sunt pe SIPAP (ventilator - n.r.) si doi sunt pe o canula de oxigen".Chestionat ce ne lipseste ca sa putem trata pacientii cu arsuri ca in Belgia, ministrul Sanatatii a replicat: "In aceasta seara, noi cand am solicitat (transferarea medicului ranit in incendiu - n.r.), aveam locuri in Iasi, in Bucuresti - la Floreasca si Bagdasar Arsenie, si avem locuri in Timisoara. Dupa cum stiti, prin Banca Mondiala avem in acest moment in desfasurare centre de mari arsi la Timisoara, la Targu Mures si in Bucuresti".El a mai spus ca este evacuata doar sectia ATI de la Spitalul Judetean Piatra Neamt."Nu, doar sectia de Terapie Intensiva, urmand ca sa revenim la sectia ATI de la etajul 3, unde sunt in 24-48 de ore, 12 paturi. Pacientii COVID sunt cei cu simpotomatologie medie, usoara, care sunt internati pe sectii. Ceilalti erau in cea de Terapie Intensiva".Referitor la aparatul de la spitalul de la Neamt, Tataru a spus ca: "Acolo opt paturi au ars, in celelalte opt paturi sunt cei care au fost coborati jos in primire urgenta. Pot fi folosite cele 8 paturi. In urmatoarea perioada vedem si evaluarea si refacerea Terapiei Intensive. Mutam la etajul 3, unde era fosta Terapie Intensiva. Are capacitatea de 12 paturi ATI".Intrebat ce le spune romanilor care vad ca inca un spital, o sectie de ATI, arde, ministrul Sanatatii a declarat: "Sectiile ATI, eu am discutat si cu managementul spitalului: reevaluarea la tot ce inseamna aport energetic, la tot ce inseamna dotare, la tot ce inseamna aport de oxigen, intr-o perioada dificila, intr-o perioada pandemica, ca si dotare, dar in acelasi timp si siguranta a pacientului".Ministrul a adaugat, chestionat daca spitalul din Letcani e corespunzator tratamentului, ca in acest moment exista o evaluare pe 18 paturi la Terapie Intensiva."La reevaluarea spitalului, cand il treci pe patologie COVID, doar 48", a mai precizat Tataru, intrebat daca doar atatea paturi din totalul de 103 de la Letcani.Zece persoane au decedat in incendiul care a izbucnit sambata seara la sectia ATI din incinta Spitalului Judetean din Piatra Neamt, fiind activat Planul Rosu de Interventie. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale de stingere si o autoscara. Alti sase pacienti care erau in salonul alaturat si au fost salvati vor fi transportati la Spitalul Judetean Iasi. A fost ranit si medicul de garda, Ioan Catalin Denciu, urmand sa fie si el transferat.CITESTE SI: