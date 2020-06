Tataru: Ne gandim ca asimptomaticii sa stea acasa, daca transmiterea comunitara va fi joasa

Ziare.

com

"Am fost la a doua perioada de masuri de relaxare. Nu poti face in acelasi timp, sa cresti riscul. Am dat masurile de relaxare. Este deja o perioada in care sunt niste riscuri. Dand voie in locuri libere unor persoane pe care le stim infectate, creste acest risc.In masura in care vom avea transmitere comunitara joasa, gandim si asimptomaticii acasa, sub supravegherea medicilor de familie", a spus ministrul, aflat intr-o vizita la Mioveni, unde evalueaza situatia unitatii sanitare din localitate.El a amintit ca cetatenii care se intorc in tara vor sta in autoizolare 14 zile."In masura in care vedem ca acel stat are rata mica de cazuri noi la mia de locuitori gandim prin reciprocitate, sa avem cu acele state anumite reguli in care sa scoatem autoizolarea la intoarcere. Dar inca nu este momentul. In aceasta perioada analizam momentul si veti vedea spre 15 iunie si deciziile luate. (...) Da, avem cele 14 zile", a sustinut Nelu Tataru.Ministerul Sanatatii, a adaugat el, doreste sa preia coordonarea "strict medicala" a spitalelor , dar a precizat ca acestea vor ramane la autoritatile locale."Sa preia coordonarea strict medicala (MS - n.r.). Subordonarea, ordonatori de credite raman autoritatile locale. Conditia este noi sa avem un management, o conduita si o coordonare medicala centralizata pentru a putea desfasura o activitate medicala si de calitate, dar si complexa.Ganditi-va ca daca in aceasta pandemie nu aveam coordonarea, nu puteam, oricat as fi mers eu prin fiecare spital, sa aduc modificarea acelui management si ganditi-va ca au fost focare importante", a aratat Tataru.