Tataru: "Speram ca adaptarea scenariului la fiecare unitate scolara, cu respectarea regulilor, sa duca la o incepere si o desfasurare a anului scolar in conditii cvasi-normale"

"Au fost anumite norme care s-au impus pentru a putea gestiona aceste relaxari. (...) S-a decis ca ultima evaluare sa o avem pe 7 septembrie, aceasta evaluare sa ajunga la autoritatile locale, iar Consiliile de Administratie, de pe 7 pana pe 10 septembrie, sa decida, propunand CJSU scenariul care poate fi aplicat efectiv in acea unitate scolara. Am lasat libertatea autoritatilor locale, DSP-urilor locale, ISJ si Consiliilor de Administratie a unitatilor scolare de a decide care este scenariul cel mai corect de aplicare in fiecare unitate scolara in parte. Speram ca adaptarea scenariului la fiecare unitate scolara, cu respectarea regulilor de igiena, distantare, portul mastii, aplicarea orarului, in asa fel incat sa nu avem acele aglomerari pe holuri, in curtea interioara, sa duca la o incepere si o desfasurare a anului scolar in conditii cvasi-normale", a declarat, vineri, la Antena 3, Nelu Tataru.Ministrul Sanatatii a precizat ca "orice masura de relaxare a dus la o crestere"."Orice masura de relaxare a dus la o crestere pe care ne-am asumat-o, dar ne-am asumat-o in conditiile respectprii acelor norme de functionare si desfasurare a acelei masuri de relaxare. Noi putem gestiona aceasta reluare a activitatii in scoala, dar cu conditiile pe care le-am expus. Sunt reguli care trebuie pastrate. (...) Evaluarile de pana acum ne arata ca mentinem un platou de vreo 3 saptamani, un platou care are toate sansele sa ramana asa, in conditiile in care respectam regulile. Cresterea pe care o vom putea percepe in urmatoarea perioada va mentine acei dinti de fierastrau ai acestui platou", a mai afirmat ministrul.Premierul Ludovic Orban afirma ca au existat discutii ca elevii sa mearga la scoala din 1 octombrie, iar din 14 septembrie cursurile sa se desfasoare online. El spune ca sunt argumente ale specialistilor care spun ca profesorii si elevii revin din concediu, iar anchetele epidemiologice au aratat ca o mare parte din cei infectati au fost in concediu."S-a discutat acest lucru, inca nu s-a luat o decizie in acest sens", precizeaza Orban.