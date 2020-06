Tataru spune ca testul care va arata cati romani au trecut prin COVID-19 va fi facut pe aproape 30.000 de persoane

Ziare.

"Testul de prevalenta va dura in iunie, iulie si cred ca si in august. Acest test de prevalenta se face in toate cele opt regiuni de dezvoltare, in fiecare judet, iar in fiecare judet pe noua grupe de varsta. In fiecare judet se vor selecta trei laboratoare pentru analize medicale. Aceste trei laboratoare nu trebuie sa fie cele de boli infectioase sau cele care tin de pneumologie, unde avem o patologie pulmonara accentuata si ne poate influenta studiul.Esantionul calculat, el difera de la judet la judet in functie de densitate si de numarul de populatie, este de 29.019 de subiecti. La fiecare dintre aceste laboratoare se prezinta pacienti care vin pentru recoltarea de analize pentru alta patologie, pentru patologie obisnuita sau pentru evaluare.In functie de densitatea populatiei, 1 la 3, sau 1 din 5, serul rezidual, dupa lucrarea acestor analize, este preluat, cu acordul acelui pacient, explicandu-i-se pentru ce se foloseste acel ser rezidual. Daca este de acord il preluam, ajunge la INSP unde este lucrat. Sunt niste teste imunologice (...), care arata imunizarea", a spus Tataru pe B1 TV.El a adaugat ca testul va arata procentul de populatie imunizata pe grupe de varsta, pe judete, pe regiuni si la nivel national."Atunci vom observa cati din populatia Romaniei au trecut prin boala, sunt imunizati si, in functie de acest rezultat, putem previziona si pentru toamna-iarna un viitor episod epidemic si poate si amploarea acestuia", afirmat ministrul Sanatatii.