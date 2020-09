Tataru: Sunt 1.050 de paturi de Terapie Intensiva pentru pacientii cu COVID-19, din care 471 sunt ocupate. 170 de pacienti sunt intubati

"Deocamdata avem o saptamana in care am scazut acel numar de 500 de cazuri in Terapie Intensiva, suntem astazi la 471. In jur de170 de pacienti sunt cei care sunt intubati in acest moment. Ceilalti sunt cu diverse forme de insuficienta respiratorie sau cu decompensarea bolilor concomitente. Tine foarte mult de noi, cei care participam intr-un efort comun la gestionarea acestei situatii, iar cand saun ca participm ma refer la sistemul medical romanesc, Ministerul Sanatatii, scolile, activitatile economice, transportul in comun", a declarat Nelu Tataru la Digi 24, miercuri seara.In total, sunt 1.050 de paturi de Terapie Intensiva disponibile pentru pacientii cu COVID-19."In acest moment avem 1.050 de paturi de Terapie Intensiva dedicate covid, complet echipate. Ocupate sunt 471, dar repet, nu trebuie sa ne lasam in baza numarului de paturi. Cazurile pot decompensa si cele care in acest moment sunt cu o simptomatologie usoara sau medie pot deveni, la un moment dat, cu o simptomatologie grava. Dupa cum cazurile care ies din Terapie Intensiva si trec pe terapie intermediara, pot, la un moment dat recadea si reveni pe Terapie Intensiva. Sa dam voie corpului medical sa gestioneze cazurile internate", a declarat Tataru.In ceea ce priveste paturile de Terapie Intensiva pentru copii, sunt disponibile 77 de astfel de paturi."In acest moment suntem in evaluarea celor 77 de paturi de Terapie Intensiva existente la nivel national.Sunt 33 in Bucuresti, 17 sunt in pregatire, la nivel national, pe langa cele 77", a mai precizat ministrul Sanatatii