Tataru sustine ca se va vaccina impotriva COVID-19 la momentul la care va fi disponibil vaccinul

"Eu ma voi vaccina, cat sunt in prima linie, in prima tura", a precizat ministrul vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Suceava.Ministrul a spus ca are speranta ca un vaccin va fi disponibil la sfarsitul acestui an - inceputul anului viitor.Nelu Tataru a mentionat ca Romania va primi vaccinul prin achizitia facuta de UE si ca Uniunea Europeana se va ocupa de transportul pana pe teritoriul unui stat, iar in functie de specificatiile fiecarui vaccin Romania va asigura reteaua de transport pe teritoriul national.Intrebat daca Romania are o strategie pentru infrastructura pentru vaccinare, atunci cand un vaccin va fi disponibil, ministrul a spus ca se vor primi specificatiile pentru fiecare vaccin si ca, in functie de acestea, se vor lua masurile necesare.