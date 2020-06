Tataru vine cu o noua veste despre mall-uri si un avertisment pentru transportul in comun

Ziare.

"Chiar astazi (miercuri - n.red.) am avut intalnirea cu reprezentantii mall-urilor in care am cerut o serie de masuri pe care le preconizeaza.Noi, prin Institutul National de Sanatate Publica, le vom analiza si vom da mesajul specialistilor, urmand ca in jur de 10-11 iunie sa le putem da un raspuns, ca sa se poata pregati, daca in ziua de 15 iunie va fi ziua de relaxare privind deschiderea mall-urilor", a spus Tataru la B1 TV.In alta ordine de idei, el a mentionat ca exista un risc de infectare a oamenilor cu COVID-19 in mijloacele de transport in comun daca aparatele de aer conditionat ale acestora nu sunt curatate."In masura in care avem aglomeratii populationale deosebit de mari si nu avem aerisita acea camera, putem sa ne gandim ca aeroflora care exista acolo poate genera sau poate mentine un virus. Dupa fiecare zi, dupa fiecare tura, trebuie facute dezinfectii ale mijloacelor de transport in comun", a afirmat ministrul Sanatatii.