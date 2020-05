Trei ministri sunt chemati azi sa dea explicatii in Parlament

Ziare.

Nelu Tataru urmeaza sa le prezinte azi deputatilor masurile luate in lupta impotriva coronavirusului. Decizia a fost luata saptamana trecuta, in sedinta Biroului Permanent , la solicitarea grupului parlamentar al deputatilor USR.In Senat, audierea lui Aurescu si Alexandru este programata la ora 12:00 si are ca tema modul in care Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale au gestionat deplasarea unor lucratori romani in strainatate , in contextul pandemiei de COVID-19, se mentioneaza pe site-ul Senatului.Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a propus pe 2 mai audierea ministrului de Externe, Bogdan Aurescu."La 1 Mai 2020, Solidaritatea, asa cum a fost cunoscuta initial in Romania sarbatoarea muncitorilor, trebuie sa devina urgent o realitate pentru miile de muncitori romani imbarcati in avioane si dusi sa lucreze campurile unde ziua de munca inseamna 12 ore pe zi, sapte zile din sapte, asa cum se intampla acum doua secole, cand erau abandonati de tara de origine si exploatati de tara 'adoptiva'", a afirmat Cazanciuc.Potrivit acestuia, diplomatii romani trebuie sa verifice ceea ce presa prezinta drept "suferintele muncitorilor romani".El a afirmat saptamana trecuta ca, in cazul in care la audierile ministrilor Muncii si de Externe vor rezulta "lucruri mult mai grave" in legatura cu plecarea romanilor la munca in strainatate in conditii de pandemie, se poate ajunge la constituirea unei comisii parlamentare de ancheta pentru a analiza detaliile acestor plecari.Senatorul PNL Alina Gorghiu a anuntat ca cei doi ministri se vor prezenta "fara ezitari" la audierea din comisiile de specialitate ale Camerei superioare.