Anuntul oficial facut de autoritatile romane: "Vaccinul anti-COVID e voluntar si gratuit". Transele care vor ajunge in Romania

"De la inceputul acestei pandemii, s-a lucrat si la nivel european, si la nivelul Comisiei Europene, la care am achiesat si noi inca din primele luni, la descoperirea unui vaccin. Ne imunizam trecand prin boala sau facand un vaccin. Existenta unui vaccin este cea care la un moment dat va da si semnalul de descendenta a acestei pandemii si de limitare a efectelor ei.In conditiile in care s-a mers pe acel vaccin, Comisia Europeana a contractat cu mai multe firme - in acest moment sunt vreo cinci firme cu care sunt si contracte , in care fiecare din tarile participante au o cota parte. Ele vor fi vaccinuri care vor fi produse de diferite firme, vaccinuri care se tin intre la 2 si 8 grade sau sunt intre -80 si -20 de grade. Sunt esantioane care vor veni lunar. (...) La fiecare esantion care va veni noi vom primi transa de 4,6%", a declarat Nelu Tataru, miercuri seara, pe B1 TV. Intrebat care e proiectia de timp in cazul Romaniei, in contextul in care Spania si Germania au anuntat vaccinari pentru luna decembrie, ministrul Sanatatii a explicat: "Aceste vaccinuri trebuie sa fie avizate de Agentia Europeana a Medicamentului.""Ajungand in comunitatea europeana, va veni acel aviz. In masura in care il vom avea, cat de repede il vom avea, eu stiu, in doua saptamani il putem si avea la noi pe piata. Firmele au acest vaccin in acest moment. Noi speram ca in ianuarie sa putem avea prima transa si sa putem vaccina si, eu stiu, prima categorie, care sunt personalul din unitatile sanitare publice si private, in jur de 550.000. Cei fara comorbiditati, peste 18 ani, sunt cele care vor primi acest vaccin din martie-aprilie," declara Nelu Tataru."Creandu-ne imunitatea, avem si o scadere a transmiterii in comunitate si atunci vom avea si un numar scazut. Sa ne asteptam ca la jumatatea anului sa fim pe acea panta in care sa putem spune ca am limitat aceasta pandemie", a mai spus Nelu Tataru.Intrebat daca e realist sa spunem ca la jumatatea anului viitor vom renunta mastile de protectie, ministrul a afirmat: "In conditiile in care evaluarea noastra va fi in fiecare luna... Acum, noi trebuie sa intelegem, vaccinul nu este obligatoriu, este voluntar si este gratuit. Trebuie sa mai si vrem sa facem acest vaccin".