VIDEO Ministrii Tataru si Alexe, impiedicati sa intre in spitalul mobil din Letcani de seful PSD Iasi: "Nu este casa fara stapan. Avem gestiune de milioane de euro"

Tataru a fost insotit de Costel Alexe , ministrul iesean al Mediului. Cei doi au gasit poarta inchisa si au organizat o conferinta de presa in drum.In acest timp, presedintele PSD Iasi, Maricel Popa, a postat un mesaj pe Facebook : "La Letcani, unde amplasam spitalul mobil, nu este casa fara stapan. Nu vine Costel Alexe pe mosia lui si face ce vrea. Acolo avem gestiune de milioane de euro. Nu poti asa sa spui arogant ca tu, ministrul Drujba chemi presa la Letcani. Sunt in derulare tot felul de proceduri legale, dar si tehnice si nu cred ca este locul oportun pentru vizite cu caracter strict politic. Acolo nu sunt copaci de taiat si nici capre negre de impuscat. Sa faceti ce, la Letcani, domnilor? Sa verificati spitalul lu' Popa? Va garantez ca se va face. O sa va invit la inaugurare. La fel cum ii voi invita si pe ministrul sanatatii, dar si pe prefect", a scris Maricel Popa.Ministrii Tataru si Alexe au organizat o conferinta de presa la poarta spitalului. "S-au investit 13,2 milioane de euro, bani pe care, efectiv, avem suspiciunea, si asta o va confirma Curtea de Conturi, au fost luati din bugetul Iasiului si directionati catre un spital care efectiv nu se mai instaleaza", a spus Costel Alexe in timpul conferintei de presa.