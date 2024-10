Camera Deputaţilor a votat ridicarea imunităţii fostului ministru Nelu Tătaru. Urmează percheziții domiciliare

Plenul Camerei Deputaţilor a votat luni, 14 octombrie, cu 177 de voturi pentru, 12 voturi contra şi o abţinere, cererea de ridicare a imunităţii deputatului Nelu Tătaru pentru percheziţii, după ce, anterior, Comisia juridică din a elaborat un raport de admitere, în unanimitate, pe cererea ministrului Justiţiei.

Nelu Tătaru a participat la şedinţa comisiei juridice, împreună cu avocata sa. PNL a anunţat în plen, prin liderul de grup Gabriel Adronache, că va vota la vedere pentru solicitarea venită din partea Justiţiei.

Plenul Camerei Deputaţilor a început, luni, dezbaterea privind cererea de ridicare a imunităţii deputatului PNL Nelu Tătaru.

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a declarat că grupul parlamentar PNL va vota pentru această cerere a ministrului Justiţiei.

”Este o procedură parlamentară, considerăm că este necesar votul acesta pentru ca procedurile ulterioare să fie realizate, cu menţiunea ca prezumţia de nevinovăţie există, ea nu trebuie dovedită, cum cerea un coleg, aici”, a spus el.

Gabriel Andronache a anunţat că PNL va vota la vedere pentru cererea ce îl vizează pe Nelu Tătaru.

„Astăzi, stimaţi colegi, vorbim despre găinării. Pare că DNA-ul care a fost construit după chipul şi asemănarea lui Ciucă şi a lui Iohannis se ocupă de găinării şi de găini, la modul propriu. Este absolut paradoxal să-l vedem pe domnul Ciucă în mulţime, astăzi, la Sfânta Parascheva, cu domnul Axente (Costel Alexe, n.r.) şi cu domnul Chirica de la Iaşi, care sunt acuzaţi de DNA şi DIICOT de tunuri de milioane de euro. Deci, domnul Ciucă, omul lui Iohannis, stă binemersi lângă doi oameni pătaţi, nu cu găini, ci cu afaceri grele de milioane de euro, şi îl aruncă la câini pe Nelu Tătaru pentru că i s-ar fi găsit în frigider nişte găini pe care nu le poate justifica.

Ads

Şeful DNA este tot un găinar, se numeşte Voineag. Domnul Voineag a ajuns în acea funcţie, acoperindu-i domnului Ciucă al lui Iohannis, afacerea cu plagiatul. (..) Atenţie la statul acesta, care are o dublă măsură”, a declarat în cadrul dezbaterii deputatul Emanuel Ungureanu (USR).

Nelu Tătaru, fost ministru al Sănătăţii și actual deputat PNL, s-a declarat nevinovat în declarațiile de dinaintea audierii din Comisia juridică a Camerei Deputaților. Acuzat de luare de mită, liberalul susține că nu a acceptat banii din pozele de la dosarul DNA.

„Nu am primit niciun ban. Nu am atins niciun ban. Ieri am văzut prima dată sau au văzut prima dată dosarul şi vă vor da datele tehnice din dosar. Nu, n-am atins niciun ban. Au fost nişte provocări, dar vă vor spune. Nici nu i-am luat”, a spus Nelu Tătaru la Parlament.

Ads