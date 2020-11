Ce a raspuns Nelu Tataru, intrebat despre o posibila demisie

"Sunt 7 luni si jumatate in care am girat sau gestionat o pandemie, intr-un context in care tot ne intoarcem la acest sistem medical romanesc. M-am gandit la tot ce a insemnat tragedie, m-am gandit la tot ce au insemnat acei oameni, m-am gandit la tot ceea ce au insemnat familiile lor, m-am gandit la tot ce a insemnat un act medical de calitate care ar trebui dat in orice unitate medicala, ca este in subordinea Ministerului Sanatatii sau tot ce inseamna autoritate locala. Atunci, facand o analiza vis a vis de aceste lucruri, deciziile pe care le voi lua in continuare vor fi cele in care voi continua o activitate si o reforma a sistemului medical romanesc", a declarat Nelu Tataru, intrebat luni daca s-a gandit sa demisioneze din functia de ministru.El a adaugat ca "daca reuseam in trecerea in starea de alerta sa mentinem coordonarea acelor spitale la Ministerul Sanatatii si sa avem o putere in a decide in interiorul acestor sectii si acestor managemente, cred ca puteam face mai mult".Ministrul Sanatatii a mai spus ca a fost foarte putin adaptata de-a lungul anilor Legea sanatatii si nu a fost facut un act normativ adevarat si curat, precum si o reorganizare a Ministerului, a directiilor de sanatate publica, a spitalelor si serviciilor de ambulanta in acesti ani."Cred ca daca ne uitam in urma vedem ca 30 de ani au ramas 30 de ani. La inceputul acestei pandemii tresaream oarecum ca de sistemele medicale din tarile avansate trepideaza si urmaream martie-aprilie. Am rezistat cu acest sistem pana acum, dar vedem ca avem tragedii. Cred ca totusi faptul ca - merge si asa - sau am adaptat foarte putin in fiecare an sau am adaptat o lege a sanatatii, tot ce a insemnat din '90 incoace sau din 2006 cand am facut legea 25 si am adaptat o lege cu 1.500 de amendamente, fara sa facem o lege adevarata, curata, fara sa avem o reorganizare a ministerului, a directiilor de sanatate publica, a spitalelor, a serviciilor de ambulanta in toata aceasta perioada, cred ca acesta e lucrul care ne duce, dupa 30 de ani, sa vedem niste tragedii. Nu, nu pleaca nimeni sau nu fuge nimeni de o raspundere, dar haideti sa vedem un ministru care este de 7 luni si haideti sa vedem 30 de ani", a completat Tataru.CITESTE SI Incendiul de la Neamt. Medicii de la ATI il contrazic pe Tataru pe tema protocolului privind incuierea usilor saloanelor: "Sectiile nu sunt incuiate"