Consiliul National al Elevilor, revoltat de declaratiile venite din partea autoritatilor. "Nimeni nu stie in ce conditii se vor redeschide scolile"

"In cursul zilei de astazi, ministrul Sanatatii a afirmat faptul ca decizia de a pastra distantarea fizica intre elevi la orele de curs va ramane la latitudinea fiecarei unitati de invatamant, contrar recomandarilor emise de Institutul National de Sanatate Publica. Consideram extrem de grav faptul ca implementarea uneia dintre principalele masuri de combatere a Coronavirusului va fi decisa de fiecare scoala in parte, in defavoarea unor norme clare si unitare luate la nivel central", au scris reprezentantii elevilor intr-un comunicat de presa."Cu doar cateva saptamani inaintea inceperii noului anului scolar, elevii, profesorii si parintii se afla intr-o profunda stare de incertitudine - nimeni nu stie in ce conditii se vor redeschide scolile, iar autoritatile locale si unitatile de invatamant nu stiu ce dotari se impun, astfel incat sanatatea elevilor sa nu fie periclitata. De aceea, solicitam guvernantilor sa ia o decizie ferma cu privire la debutul anului scolar, bazata pe o consultare reala cu toti actorii implicati in actul educational si racordata la nevoile de baza ale elevilor - educatia si sanatatea", se arata in acelasi comunicat."In punctul acesta, nu cred ca ne mai putem declara surprinsi de faptul ca guvernantii nu sunt pregatiti pentru inceperea anului scolar. Mai avem 27 de zile pana la data inceperii cursurilor. Cu fiecare zi care trece fara un set clar de masuri pentru autoritatile locale si unitatile de invatamant, ne apropiem din ce in ce mai tare de un inceput de an scolar care va pune in pericol sanatatea elevilor. Daca Guvernul Romaniei nu va emite urgent normele privind inceperea anului scolar, iar scolile nu vor fi pregatite pentru a primi elevii in DEPLINÄ siguranta, ne vom revizui pozitia privind inceperea anului scolar la data de 14 septembrie.", a declarat Rares Voicu, presedintele Consiliului National al Elevilor.