Dosar penal deschis in urma aparitiei imaginilor de la spitalul din Resita cu bolnavi nesupravegheati, imbracati sumar sau dezbracati

Imagini revoltatoare de la SJU Resita

Parchetul de pe langa Judecatoria Resita a transmis, miercuri seara, printr-un comunicat de presa, ca pe rolul institutiei a fost inregistrat, in aceeasi zi, un dosar avand ca obiect infractiunea de abuz in serviciu."In cauza se efectueaza cercetari fata de faptele care se contureaza din imaginile din data de 2 decembrie 2020, ce au aparut in mass media nationala, respectiv imagini filmate si alte materiale de presa din care reies indicii ca mai multi pacienti cu probleme psihice si alte probleme de sanatate, internati intr-o sectie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Resita, nu primesc ingrijiri adecvate fiind lasati dezbracati pe holurile sectiei, direct pe ciment/podea sau alaturi de persoane decedate care nu au fost ridicate din saloane, precum si referitor la conditiile din saloanele/spatiile in care acestia sunt internati", se arata in comunicatul Parchetul de pe langa Judecatoria Resita.Mai multe imagini cu bolnavi nesupravegheati, imbracati sumar sau dezbracati au aparut in spatiul public, fiind vorba despre persoane cu probleme psihice, care stau in conditii mizere in Stationarul 3 al Spitalului Judetean de Urgenta Resita din judetul Caras-Severin, spatiu dedicat pacientilor depistati cu COVID-19. Autoritatile sustin ca acestea sunt "conditiile mostenite din sistemul de sanatate" si ca a fost ceruta construirea unui spital modular.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a solicitat, miercuri, reprezentantilor Inspectiei Sanitare de Stat (ISS) sa faca de urgenta un control la Spitalul Judetean de Urgenta Resita, urmare a imaginilor aparute in spatiul public privind modul in care sunt tratati pacientii din cadrul sectiei de boli infectioase.Inspectia Sanitara de Stat a aplicat primele sanctiuni, in cuantum de 18.400 de lei, reprezentantilor Spitalului Judetean de Urgenta Resita, dupa prima zi de control in aceasta unitate. Managerul unitatii a primit o amenda de 10.000 de lei, pentru ca nu a realizat lucrarile de reparatii si igienizare asumate in planul de management. Au mai fost sanctionate doua asistente sefe, o asistenta si o infirmiera."Inspectorii sanitari au sanctionat managerul unitatii cu o amenda in valoare de 10.000 lei, pentru neefectuarea periodica sau dupa necesitate a lucrarilor de igienizare si reparatii a cladirilor sanitare, conform HG 857/2011, art 30, lit e desi lucrarile de igienizare se aflau in planul de conformare asumat de manager cu termen decembrie 2020", a transmis, miercuri, Ministerul Sanatatii, dupa prima zi de control la Spitalul Judetean Resita.Asistenta sefa a sectiei de Pneumopftizilogie si asistenta sefa a sectiei de Boli infectioase au fost sanctionate cu cate 2.000 de lei pentru nerespectarea precautiunilor universale si a protocoalelor de lucru de catre personalul medical si auxiliar. Pentru acelasi motiv, tot cu 2.000 lei a fost amendata si una dintre infirmierele unitatii sanitare.O alta asistenta medicala care activeaza in cadrul sectiei de boli infectioase a fost sanctionata cu 2.400 de lei pentru gestionarea necorespunzatoare a deseurilor medicale periculoase rezultate din activitati medicale."Actiunea de control va continua zilele urmatoare, echipei de la nivelul local i se va alatura o echipa din cadrul Ministerului Sanatatii", a transmis Ministerul Sanatatii.CITESTE SI: