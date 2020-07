Ministerul Sanatatii a decis sa transforme mai multe spitale din Bucuresti si Ilfov in spitale Covid-19

Printre spitalele care vor fi transformate este Spitalul Judetean Ilfov, conform Europa FM.Presedintele Consiliului Judetean, Marian Petrache , a confirmat informatia, dar spune ca unitatea nu este total pregatita pentru o asemenea transformare.Spitalul Judetean Ilfov va asigura jumatate din paturile necesare in regiunea din jurul Bucurestiului."Ieri seara am avut aceasta discutie cu ministrul Nelu Tataru. Din pacate, in ultimii opt ani, relatiile dintre noi si minister nu au fost incurajatoare. Si nici nu am fost sprijiniti in proiectele noastre. Dar traim in aceasta perioada momente in care e nevoie, pe langa profesionalism si suport material, si de multa solidaritate", a scris Marian Petrache pe Facebook In opinia sa, alegerea Spitalului Judetean Ilfov ca spital suport COVID este dovada calitatii oamenilor care muncesc aici, a profesionalismului lor, dar si a faptului ca investitiile pe care le-a facut Consiliul Judetean au dat rezultate."Azi, inainte de toate, e nevoie de foarte multa solidaritate si eu, impreuna cu colegii mei, punem pe primul loc oamenii. Pacientii. Oricare dintre noi poate fi internat la Ilfov, oricare dintre noi poate fi pus in situatia de a lupta cu boala. Nu ramane decat sa ne protejam cat putem si sa avem incredere in medici.Le multumesc tuturor cadrelor medicale pentru implicarea lor in aceste momente delicate, in care atat ei, cat si noi toti, cetatenii, trebuie sa dam dovada de o mare responsabilitate. Le multumesc pentru tot efortul pe care l-au facut si pentru cel ce va urma. Sper ca de data asta ministerul va oferi tot ce e necesar pentru spital. Sa avem sanatate!", a adaugat Marian Petrache.