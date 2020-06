Ministrul Nelu Tataru: S-a decis sa amanam masurile de relaxare stabilite pentru 1 iulie

Ziare.

- Amanam noile masuri de relaxare pe care le aveam stabilite pentru 1 iulie. Urmarim, in saptamana care urmeaza, evolutia numarului de cazuri, precum si respectarea masurilor de precautie. O parte din populatie nu a respectat masurile si, in anumite zone, exista cresteri ale numarului de cazuri de infectare cu nou coronavirus. S-a evaluat tot ce s-a intamplat in cele doua saptamani, am avut o crestere a cazurilor, a numarului de decese.- Recomandarile sunt de a amana noile masuri de relaxare, urmarind evolutia numarului de cazuri si de pacienti de la ATI in saptamana urmatoare. In ultimele doua saptamani o parte din cetateni nu au respectat regulile, a crescut transmiterea comunitara. S-a decis sa amanam a patra linie de masuri de relaxare.- O viata cvasi-normala am putea avea spre sfarsitul lunii iulie, inceputul lunii august. Va trebui sa ne obisnuim sa traim cu acest virus.- Evaluam in fiecare zi evolutia situatiei, pentru a putea propune urmatoarea etapa de relaxare. Acum avem o saptamana de foc.- Putem sa fim mai relaxati, in sensul in care nu mai suntem in acea etapa de varf a epidemiei. Dar ne putem intoarce oricand acolo.- De trei-patru saptamani, spitalele din faza 1 si faza 2 nu mai faceau fata si erau foarte importante spitalele suport.