Nelu Tataru a anuntat ca bazinele din sanatoriile balneare ar putea fi deschise spre sfarsitul toamnei

Ministrul Sanatatii a facut sambata, o vizita in judetul Constanta unde a vizitat si mai multe sanatorii balneare."Astazi (sambata - n.r.) am facut o evaluare locala a institutiilor care sunt sub coordonarea si subordonarea Ministerului Sanatatii, sanatoriile balneare de la Mangalia, Techirghiol, Eforie Nord, precum si DSP si Satia Judeteana de Ambulanta. Evaluarile sunt facute si in masura necesitatilor pe care aceste obiective le au, dar si o evaluare la zi, avand in vedere ca suntem intr-un context pandemic, iar litoralul in aceste zile este una din cele mai aglomerate zone", a declarat Tataru.El a precizat ca sanatoriile balneare sunt deschise in aceasta perioada, dar la o capacitate mult mai mica decat ar fi fost in mod normal."Sunt redeschise cu o capacitate mai mica decat ar putea in conditii obisnuite. De exemplu, sunt pentru 80 de beneficiari la Mangalia din 300 de locuri, pentru 300 de beneficiari la Techirghiol din aproape 850 de locuri, iar pentru 30 de beneficiari din 120 de locuri la Eforie Nord. Am vrut sa vad respectarea regulilor impuse de pandemie, se respecta dar sunt necesare mult mai multe investitii decat avem in acest moment", a explicat ministrul.Intrebat cand vor fi redeschise bazinele din sanatoriile balneare, Nelu Tataru a raspuns: "Totul tine de evolutia transmiterii in comunitate. In contextul in care vom avea scaderea acestei transmiteri comunitare riscurile vor scadea, vom avea un numar de cazuri noi mai mici de la o zi la alta, cu o monitorizare permanenta atat din punct de vedere al testarilor, cat si al evolutiei fiecarui beneficiar din acele bazine, vom redeschide si acele bazine. Sa speram ca spre sfarsitul toamnei".