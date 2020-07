Nelu Tataru, declaratii la iesirea de la DSP Bucuresti. Se vor evalua toate DSP-urile din tara

Ministrul Sanatatii a inlocuit-o pe sefa DSP Bucuresti, un epidemiolog, cu presedinta PNL sector 2, medic de familie."Este necesar o evaluare a tuturor DSP-urilor, precum si a anchetelor epidemiologice. Dintr-o ancheta la Bucuresi avem o doamna doctor infectata. Urmeaza ca in zilele viitoare sa ajunga o echipa de la Ministerul Sanatatii pentru evaluare.", a precizat Nelu Tataru.Nelu Tataru a anuntat ca a dat dispozitii sa fie trimisa corpul de control la Institutul "Matei Bals" pentru a face verifica in legatura cu situatia sesizata de Societatea Romana de Anestezie Terapie Intensiva (SRATI), condusa de medicul Serban Bubenek, privind persoana care este la sefia sectiei ATI, care nu ar avea expertiza de specialitate. Ministrul Sanatatii a precizat ca, ulterior, vom vedea daca se confirma situatia sesizata si "in ce masura cineva care este de specialitate, boli infectioase, poate conduce o sectie de terapie intensiva"."Astazi (joi - n.r.) am primit si eu aceasta sesizare de la domnul doctor Bubenek si ramane sa trimit o echipa de control. Am si solicitat Inspectiei Sanitare si Corpului de Control sa mearga sa vada daca se confirma acest lucru si in ce masura cineva care este de specialitate, boli infectioase, poate conduce o sectie de terapie intensiva", a afirmat Nelu Tataru joi, intrebat daca la "Matei Bals" conducerea sectiei ATI este tinuta in mod ilegal in functie.