Nelu Tataru, despre publicarea datelor referitoare la pandemie: Cetateanul trebuie sa fie informat, dar informat corect

Tataru a precizat ca orice institutie care comunica niste date, dar si un aviz pentru ca aceste date sa fie publicate si este appanajul premierului sa decisa cum a fost gestionata situatia.Nelu Tataru a declarat luni, ca fiecare institutie da avize pe comunicarea pe care o transmite. "Fiecare institutie cand face o comunicare da un aviz pe acea comunicare. Ministerul Sanatatii trebuie sa culeaga aceste avize ca sa dea si credibilitate....(...) Ce ne intereseaza cand avem de comunicat niste date? Institutul National de Sanatate Publica, avem Ministerul Afacerilor Interne, toti cei care sunt implicati, deci nu vorbim de servicii sau altceva. Avem fiecare organism care isi asuma o data pe care o comunica. (...) Nu stiu ce se intampla in acest moment in Ministerul Sanatatii, nu ma intrebati pe mine. (...) Nu stiu in ce masura a gresit sau nu a gresit domnul Voiculescu. Eu va spun ca fiecare institutie isi asuma niste date, da si un aviz pentru scoaterea in public a acestora", a afirmat fostul ministru al Sanatatii.Intrebat ce risca Vlad Voiculescu daca nu a cerut si nu a primit avizele necesare si cu toate acestea a facut publica raportarea pe judete a datelor despre pandemie, Nelu Tataru a raspuns: "Este si apanajul primului ministru, cel care va lua decizia in consecinta cu o evaluare. Din punct al comunicarii dupa cum stiti in perioada cand eram ministrul Sanatatii se facea acel grup de comunicare strategica care era la nivelul Ministerului de Interne si aduna acolo tot ce inseamna informatie, tot ce insemna avize". Nelu Tataru a precizat ca cetateanul trebuie sa fie informat , dar sa fie informat corect."Cetateanul trebuie sa fie informat, dar trebuie sa fie informat corect, iar acea transparenta sa fie intr-adevar o transparenta, dar o transperenta asumata care sa aiba un suport atat legislativ, cat si stiintific", a explicat fostul ministru al Sanatatii.Premierul Florin Citu a anuntat ca vor fi facute verificari daca Ministerul Sanatatii a respectat legislatia atunci cand a publicat date referitoare la pandemie, precizand ca erau necesare mai multe avize.In replica, ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu a precizat ca date referitoare la numarul de teste ar fi trebuit sa fie publicate cu mult timp inainte."Nu exista date publice secrete", a subliniat ministrul.Ulterior, el a revenit cu o postare pe Facebook , in care si-a prezentat argumentele in favoarea prezentarii acestora date, a precizat ca nu exista niciun conflict intre el si premier. "Astept sa aflu si eu pe cine am suparat si, mai ales, de ce", conchide el.Ministerul Sanatatii a publicat, joi seara, in premiera, date referitoare la pandemie defalcat pe judete. De exemplu, s-a prezentat numarul de teste realizate in fiecare judet, rata de pozitivare, numarul persoanelor spitalizate, cel al vindecatilor si cel al celor care s-au reinfectat.Potrivit datelor transmise, in primele trei zile din luna martie, in judetul Vrancea s-a facut cel mai mic numar de teste, respectiv 20 in total, in timp ce in judetul Timis s-au facut 4.962 de teste. A doua zi, DSP Vrancea a transmis ca datele nu sunt corecte.