Nelu Tataru, acuzat ca a fraudat alegerile in care a fost ales presedinte al PNL Vaslui

Liberalul a precizat ca va contesta aceste alegeri la conducerea nationala a PNL, in conformitate cu reglementarile interne ale partidului."Mi se pare absolut necesar sa prezint ce s-a intamplat in aceasta, poate, cea mai neagra zi din istoria PNL Vaslui, la Conferinta Judeteana de Alegeri. A fost un proces electoral fraudat, fara macar a se face eforturi de a masca acest lucru. Si mai grav de atat, putem spune ca aceasta frauda a fost girata prin prezenta de catre domnul prim-ministru Florin Citu . Dupa cum am anticipat acum doua zile, gruparea condusa de Nelu Tataru s-a asigurat ca poate controla voturile. Este inacceptabil ca buletinele de vot au fost impartite, inca de la inceput, in interiorul unei mape care continea, de asemenea, si motiunea lui Nelu Tataru. Astfel, nu avem nicio garantie asupra faptului ca buletinele de vot nu au fost falsificate", a sustinut Marius Arcaleanu, intr-un comunicat de presa.El a adaugat ca membrii mai multor organizatii din judet au suportat, in ultima perioada, presiuni uriase din partea "grupului lui Tataru", in special prin intermediul secretarului Organizatiei Judetene PNL Vaslui, Daniel Onofrei."Este inacceptabil ce s-a intamplat si, daca am lasa lucrurile asa, am avea in urmatorii patru ani un lider al PNL Vaslui, ilegitim, care stie ca poate sa isi tina scaunul cu forta pentru cat timp isi doreste el. Acest lucru nu ar insemna altceva decat distrugerea PNL Vaslui. Faptele de astazi ale gruparii lui Nelu Tataru raman, cu siguranta, ca o pata neagra pe imaginea PNL Vaslui, o pata pe care va fi foarte greu sa o stergem. Acesta a ales sa umileasca public organizatia doar pentru a ramane in scaun. (...)PNL Vaslui este, in fond, o organizatie cu oameni capabili, performanti, liberali adevarati. (...) Le promit tuturor vasluienilor, dar in special colegilor mei din PNL Vaslui, ca ma voi lupta astfel incat situatia sa nu ramana asa. O organizatie sanatoasa este intotdeauna mai puternica decat un sef abuziv si grupul lui de interese, chiar daca sunt sustinuti de prim-ministrul tarii", a mai spus Arcaleanu.Deputatul Nelu Tataru a fost reales, vineri, in functia de presedinte al Filialei Teritoriale a PNL Vaslui, in cadrul Comitetului de Coordonare Judetean. Sustinut de premierul Florin Citu, care le-a transmis delegatilor ca Nelu Tataru este alegerea cea mai potrivita pentru organizatia liberala vasluiana, fostul ministru al Sanatatii a fost votat de 255 de membri PNL prezenti la conferinta de alegeri. Contracandidatii sai, prim-vicepresedintele PNL Vaslui, Marius Arcaleanu si primarul municipiului Barlad, Dumitru Boros, au primit 40, respectiv 15 voturi, in timp ce trei voturi au fost declarate nule.Contactat de AGERPRES, Nelu Tataru a afirmat ca nu doreste sa comenteze aceste acuzatii.