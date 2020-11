Nelu Tataru revine asupra declaratiilor de dupa incendiul de la Neamt, privind vina colectiva. La cine spune ministrul Sanatatii ca s-a referit

La doua zile dupa, ca urmare a criticilor publice numeroase, Nelu Tataru a revenit asupra declaratiilor sale, atunci cand a fost intrebat din nou despre cine este de vina: "Toti ar trebui sa ne simtim vinovati din ministrii care am fost pentru tot ce se intampla in sanatatea romaneasca"."Dupa acesti 30 de ani, si am vazut in aceasta pandemie dezvaluirea unui sistem pe care-l cunosteam, adaptarea de la o zi la alta, dupa 8 luni de zile vedem necesarul de servicii medicale, necesarul de siguranta pe care i-o dam pacientului, dar si corpului medical, atunci ne gandim daca noi cei care am fost in minister 30 de ani, cei care am fost in administratiile locale, cei implicati politic la un moment dat si au avut alte interese locale sau personale am ajuns in acest moment. Cred ca daca ne uitam in urma vedem ca 30 de ani au ramas 30 de ani.La inceputul acestei pandemii, tresaream oarecum de ce sisteme din tari avansate trepideaza.Am rezistat cu acest sistem pana acum, dar vedem ca avem tragedii. Totusi faptul ca la un moment dat merge si asa sau am adaptat foarte putin in fiecare an sau am adaptat o lege a sanatatii, tot ce a insemnat din 90 incoace sau din 96, din 2006 cand am facut legea 95, am adaptat o lege 1500 de amendamente, puteam face o lege curata, adevarata, fara sa avem o reorganizare a ministerului, a DSP-urilor, a spitalelor, a statiilor de ambulanta , cred ca acest lucru ne duce sa vedem dupa 30 de ani niste tragedii. Toti ar trebui sa ne simtim vinovati din ministrii care am fost pentru tot ce se intampla in sanatatea romaneasca", a mai declarat, luni, ministrul Sanatatii