Nelu Tataru: "Suntem pe o panta de stabilizare, dar trebuie sa ajutam si noi daca vrem sa fie descendenta"

Ministrul Sanatatii a fost intrebat sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, cum i se pare bilantul cazurilor din ultimele 24 de ore."Suntem pe acea marja de stabilizare, vom avea o perioada de dinti de fierastrau. Vedeti 1189 de cazuri la aproape 23 de mii de teste, vor urma doua zile cu probabil un numar mai mic de cazuri pozitive fiindca vom avea si un numar mai mic de teste lucrate, dar sa vedem si saptamana viitoare. Suntem pe o perioada de stabilizare, dar trebuie sa ajutam si noi aceasta perioada daca vrem intr-adevar sa ajungem pe o panta descendenta", a afirmat ministrul Sanatatii El a precizat ca acest lucru nu se poate face daca avem in continuare o transmitere comunitara accentuata si apar cazuri noi de la o zi la alta. Ministru a mentionat ca aceasta lupta cu aceasta pandemie se poate transa in afara spitalelor si a cerut oamenilor sa respecte regulile."Putem adapta numarul de paturi, putem adapta ca si dotare, dar nu va lasati in baza spitalelor, as prefera ca toata lumea sa respecte aceste reguli", a explicat ministrul.Intrebat ce se va intamplat cu restaurantele in sezonul rece, Nelu Tataru a raspuns: "Sper ca pana in sezonul rece sa coboram pe acea panta descendenta si sa avem deschise restaurantele intr-un context de respectare a unor reguli".Ministrul a adaugat ca restaurantele ar putea fi deschise, daca timp de cel putin doua saptamani se inregistreaza o scadere a numarului de cazuri de la o zi la alta.Nelu Tataru a facut sambata, o vizita in judetul Constanta.Alte 1.189 de cazuri noi de COVID-19 au fost anuntate sambata de Grupul de Comunicare Strategica, bilantul imbolnavirilor fiind de 77.544. De asemenea, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 37 de decese - inclusiv al unei persoane cu varsta intre 20 si 29 de ani - totalul fiind 3.233. 504 de pacienti sunt la ATI.