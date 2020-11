Nelu Tataru: Vom suplimenta cu 280 de paturi COVID in urmatoarele doua saptamani

Nelu Tataru a spus, intr-o conferinta de presa la Iasi, ca numarul paturilor la ATI pentru cazurile severe de COVID-19 au fost suplimentate la nivelul intregii tari, dar ca la Bucuresti este gestionat cel mai mare numar de cazuri."Am operationalizat mai multe paturi de terapie intensiva. Daca la nivelul tarii avem o echilibrare a numarului de cazuri in ATI, la Bucuresti gestionam un numar mai mare de cazuri. Ramane indemnul pentru respectarea unor reguli si pentru prezenta la medic si la spital in faza incipienta, nu in faza grava a bolii. Avem 1.400 de paturi pentru terapie intensiva COVID in acest moment. Si avem in operationalizare inca 280 de paturi in urmatoarele doua saptamani", a spus ministrul Nelu Tataru.In prezent, un numar de 1.249 de persoane sunt internate la ATI, cu 23 in plus fata de ziua precedenta.