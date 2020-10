O echipa de control a Inspectiei de Stat din Ministerul Sanatatii a ajuns la Spitalul Judetean Ploiesti

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a anuntat, marti seara, dupa sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, ca va trimite la Ploiesti Inspectia de Stat in contextul in care la SJU ar fi ajuns pacienti care aveau nevoie de ingrijiri in regim de terapie intensiva, insa unitatea sanitara nu avea locuri disponibile, in conditiile in care unitatea mobila de ATI nu este operationala de la finalul lunii august."Astazi am avut discutie vizavi de Spitalul Judetean din Ploiesti, reevaluarea si reoperationalizarea unitatii mobile de terapie intensiva prin detasarea de medici, discutiile cu managementul unitatii, care trebuie sa creasca capacitatea pentru suport COVID. Maine va fi la Ploiesti si o unitate de la Inspectia de Stat din Ministerul Sanatatii, tocmai pentru a se asigura ca operationalizarea se face si in timp util si in concordanta cu autorizatia de functionare", a declarat ministrul Sanatatii Directorul medical al SJU Ploiesti a precizat ca la acest spital au fost detasati patru rezidenti care au facut garzi permanent, asigurand cea de-a doua linie de garda pentru pacientii COVID-19.Potrivit lui Ilinca, unitatea mobila de ATI, care este amplasata in curtea Spitalului Judetean, nu este operationala pentru ca medicii care asigura liniile de garda s-au temut de un posibil malpraxis, ei spunand ca nu pot supraveghea un numar atat de mare de pacienti in doua locuri diferite.De asemenea, o alta problema care a impiedicat operationalizarea unitatii mobile ATI este lipsa asistentilor specializati pe terapie intensiva, Ilinca mentionand ca ar fi nevoie de minim 10 asistenti.Unitatea mobila de ATI de la SJU Ploiesti nu mai este operationala de la finalul lunii august, cand a aparut o problema la sistemul de climatizare. Dupa aproximativ doua saptamani, aceasta a fost reparata, insa unitatea nu a mai fost data in folosinta, autoritatile locale anuntand ca nu poate fi operationalizata din cauza lipsei cadrelor medicale.