Nelu Tataru: Astazi numaram 1.713 cazuri noi in contextul in care au fost raportate si cazuri de pe zilele anterioare

"Tin sa mentionez ca aceste alegeri se vor desfasura in contextul pandemiei, in faza a doua a primului val. Trebuie sa vedem ca avem o crestere a numarului de cazuri, astazi numaram 1.713 cazuri noi in contextul in care au fost raportate si cazuri de pe zilele anterioare, dar in contextul in care avem in continuare 471 de cazuri in Terapie Intensiva, in care avem in continuare 49 de decese. Tin sa reamintesc ca sunt anumite precautii care trebuie respectate: distantare fizica, portul mastii, dezinfectant", a declarat, miercuri, Nelu Tataru.Ministrul a recomandat pastrarea masurilor de precautie si de distantare fizica, aratand ca exista focare in desfasurare in toate mediile, de la institutii publice la agenti economici, in spitale, in centre sociale."Avem in evaluare in acest moment diferite focare, focare in desfasurarea unor evenimente private, si aici recomand celor care organizeaza astfel de evenimente private sa mentina si sa pastreze acele norme de aplicare. Avem focare in institutii, ca sunt spitale sau institutii administrative, avem in continuare focare la persoane institutionalizate si avem in continuare focare in desfasurare in agenti economici. Recomand in continuare pastrarea regulilor de precautie, precum si raportarea in imediata apropiere catre DSP, unitati sanitare, catre medicul de familie la orice caz cu patologie respiratorie sau subfebrilitati", a adaugat Nelu Tataru.