Tataru: Daca nu vom respecta niste reguli, vom vedea de la o zi la alta un numar crescator de cazuri, care vor sufoca unitatile medicale

Nelu Tataru a vizitat luni, Spitalul Judetean Galati si a fost intrebat de jurnalisti daca se asteapta la o crestere a numarului de pacienti cu Covid-19."Tine foarte mult de comportamentul fiecaruia dintre noi. In masura in care vom respecta niste reguli, vom purta o masca, vom pastra o distantare fizica, vom purta masca in spatiile inchise, in spatiile aglomerate, in mijloacele de transport in comun, vom folosi un dezinfectant, atunci vom avea o transmitere comunitara in scadere.Asta ar inseamna ca intr-o saptamana si jumatate sa avem un platou, urmat de o scadere a numarului de cazuri, putem sa ne gandim la caderea pe panta descendenta a primului episod pandemic. Daca nu, vom vedea de la o zi la alta un numar crescator de cazuri, care vor sufoca la un moment dat unitatile medicale si in general terapia intensiva, atunci va fi un pic mai dificil", a spus ministrul Sanatatii El a mai fost intrebat daca autoritatile se gandesc sa identifice si alte spitale pentru pacientii Covid-19, in conditiile in care numarul acestora este in crestere."Avem in acest sens spitale verificate si pregatite si a treia si a patra linie, dar speram sa nu fie nevoie. Contextul in care ne aflam este cel in care trebuie sa respectam niste reguli. In masura in care noi ne gandim doar sa gasim spitale, dar sa nu respectam niste reguli si atunci numarul de pacienti sa creasca in continuare, va veni si o suprasolicitare a spitalelor si a corpului medical. La nivelul intregii tari sunt aproape 4.000 de paturi de terapie intensiva. Daca vorbim de terapie intensiva", a transmis Nelu Tataru.Intrebat ce se poate face cu directiile de sanatate publica care sunt depasite avand personal insuficient, ministrul Sanatatii a afirmat: "DSP-urile au beneficiat in ultimele zile de detasari ale tot ce inseamna personal de la medicina scolara, atat asistenti, cat si medici care au fost detasati in toate judetele catre DSP-uri pentru a ajuta la acele anchete epidemiologice sau a urmari evaluarea celor care au primit avize pentru izolare la domiciliu. In acest moment eu zic ca au personal suficient, ramane totusi in aceasta vara o evaluare pe care o facem complet la fiecare DSP, atat pentru a reaseza organigrama, cat si salarizarea personalului, in general cei de la inspectie".