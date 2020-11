Tataru, despre medicul erou de la Spitalul Judetean Neamt: "Critice sunt cele trei zile pe care le avem in arsuri"

Ministrul Sanatatii a adaugat ca sunt critice urmatoarele trei zile. "Trei zile, trei saptamani, trei luni. Este o procedura si un protocol in arsuri", a mai explicat Tataru."Da, a ajuns ieri acolo in jurul orei 12.00. S-a facut o procedura de dializa. S-a efectuat reechilibrarea, tratamentul arsurilor. Este stabil in acest moment. Critice sunt cele trei zile pe care le avem in arsuri. Trei zile, trei saptamani, trei luni. Este o procedura si un protocol in arsuri. Asteptam evaluarea lor in fiecare zi. Tinem legatura. Seara, la ora 18.00 avem niste informari pe care le face corpul medical de acolo", a afirmat Nelu Tataru.Intrebat daca medicul ranit in incendiul de la Spitalul Judetean Piatra Neamt, in incercarea de a salva pacienti, a suferit operatii in Belgia, ministrului Sanatatii a raspuns: "El primele interventii le-a suferit la Floreasca in dimineata zilei de ieri, cand a aterizat"."S-a facut o noua reevaluare. Daca la Piatra Neamt erau evaluari de 40% pe suprafata corporala - I, II, III si IV, evaluarea de la Floreasca prezenta 70-75% arsuri de gradul II si III", a precizat ministrul Sanatatii CITESTI SI Nelu Tataru revine asupra declaratiilor de dupa incendiul de la Neamt, privind vina colectiva. La cine spune ministrul Sanatatii ca s-a referit