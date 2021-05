Soarta celor 11 milioane de masti de protectie cumparate in starea de urgenta pentru persoanele defavorizate. Acestea nu au mai fost distribuite niciodata

Nelu Tataru a fost intrebat, marti, despre cele peste 11 milioane de masti care ar fi trebuit sa ajunga la persoanele defavorizate si nu au fost impartite."A fost pe perioada starii de urgenta pentru a se putea procura aceste masti. A fost o perioada in care firmele participante la licitatie s-au contestat, incat au trecut aproape trei luni de zile", a declarat Nelu Tataru.Tataru afirma ca a aflat despre aceste masti care stau nefolosite in urma cu trei saptamani, cand un secretar de stat a propus modificarea OUG, pentru ca mastile sa fie distribuite si pe durata starii de alerta."Ministerul a transmis catre DSP-uri numarul de masti solicitat de autoritatile locale.Aceste masti au ajuns la autoritatile locale, ele sunt cele care le livrau catre persoanele defavorizate (...) Nu am informatii ca au fost solicitate prea multe masti. Ministerul a facut achizitia pe numarul de masti care a fost solicitat. Noi le-am dat catre autoritatile locale", a mai declarat Tataru.Acesta a anuntat ca va exista un amendament, astfel incat mastile sa fie distribuite si pe perioada starii de alerta."Nu vreau sa spun ca ar fi cineva respondsabil, va fi responsabil daca aceste masti nu vor ajunge la persoanele defavorizate in perioada urmatoare (...) Cred ca autoritatea locala poate da acest raspuns de ce nu au ajuns la persoanele defavorizate", a mai declarat Tataru.