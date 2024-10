Primele declarații ale lui Tătaru după audierea la DNA. ”Mă întreb de ce nu s-a organizat un flagrant”

Fostul ministru al Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, după audierea la DNA Iaşi, joi, 10 octombrie, în urma unor acuzaţii de luare de mită, că este nevinovat şi că nu a condiţionat niciodată actul medical.

”Nu am cerut și nu am condiționat niciodată actul medical. În condițiile în care mă știți, am fost ministru al Sănătății patru ani, apoi mi-am continuat activitatea de parlamentar. În timpul meu, pentru pacienții mei, am făcut tot ce trebuie. Sunt nevinovat, mi-am făcut doar meseria de medic. Nu am solicitat și nu am condiționat actul medical. Aș vrea să văd și eu probele video. Mă întreb de ce nu s-a organizat un flagrant”, a declarat Nelu Tătaru, la ieșirea DNA.

Tătaru, însoţit de avocat, a ieşti din sediul DNA Iaşi, unde i s-au prezentat acuzaţiile din dosar.

Conform acuzațiilor, Tătaru lua sume mici de la pacienți, dar și produse cum ar fi ouă sau găini. Ar fi peste 100 de cazuri vizate de procurori. El ar fi fost monitorizat pe parcursul mai multor luni.

În urma acuzațiilor, Nelu Tătaru a fost demis din funcția de președinte al PNL Vaslui și nu va mai fi pe listele PNL pentru Camera Deputaţilor la alegerile din luna decembrie.

Nelu Tătaru (52 de ani) a fost numit ministru al Sănătății în 26 martie 2020 funcție pe care a ocupat-o până în data de 23 decembrie 2020.

